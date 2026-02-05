TrendForce：春節減產助攻 2月電視面板全面漲價、顯示器跟進

TrendForce指出，由於春節減產助攻，2月電視面板全面漲價、顯示器跟進。(記者陳梅英攝)

〔記者陳梅英／台北報導〕市調機構TrendForce今日發布2月面板價格預測，根據該機構調查，2月面板廠將在農曆春節期間進行維持5-7天不等的產能調控，預期平均產能稼動率將較1月減少10%，可望支撐電視面板維持供需平衡狀態，也有助於電視面板報價全面上揚，另顯示器面板出現急單，面板廠也已開始積極醞釀調升價格。

TrendForce研究副總范博毓指出，2月TV面板需求仍維持在相對較穩定水準，加上面板廠在春節期間產能調控，預估TV面板有機會全面上漲，其中，32吋、43吋與50吋估漲價1美元；55吋、65吋與75吋則預計上漲2美元。

在TV面板漲勢確立後，顯示器(MNT)面板也開始出現跟漲跡象。范博毓指出，顯示器面板需求優於預期，品牌客戶急單增加，面板廠已開始積極醞釀價格調升。中國華南市場的Open Cell面板在過去1至2個月試探性調漲後，2月起面板廠將進一步推動顯示器面板模組價格上調。

目前23.8吋FHD供應仍偏吃緊，成為價格率先調整的關鍵尺寸。預估2月23.8吋FHD Open Cell面板將調漲0.3美元；27吋FHD Open Cell面板有望上漲0.1美元；而23.8吋FHD面板模組也有機會調漲0.2美元。

不過，筆電(NB)面板未能跟上這波漲價趨勢。范博毓表示，受到記憶體與其他半導體料件供貨吃緊及價格上漲影響，筆電品牌客戶持續提前備貨，但對面板價格的壓價力道反而加大。

為維繫與品牌客戶的合作關係，面板廠在筆電面板價格策略上相對放軟，以穩定訂單為優先考量，導致筆電面板呈現與TV、顯示器不同的價格走勢。TrendForce預估，2月筆電面板全尺寸報價皆下跌，其中TN機種預估下跌0.1美元，IPS機種下跌0.2美元。

