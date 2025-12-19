Trip.Gourmet 評比超夢幻11家摘星餐廳 Trip.com推12月聖誕、跨年超幸福飯店優惠
【陳揚盛／綜合報導】聖誕與跨年兩大節慶，線上旅遊平台 Trip.com推出12月限定飯店優惠超幸福方案，不僅與多家知名觀光集團飯店合作，同時也推出每週五主打城市多家飯店優惠代碼。此外，今年Trip.com最新數據顯示，「美食」相關旅遊搜尋量較去年同期成長三成，顯示「味蕾導航」逐漸成為驅動旅遊趨勢，其中，台灣旅客關注「精緻餐飲體驗」、「在地情感連結」、「永續餐飲與蔬食浪潮」。為能貼近大眾尋味旅感並兼顧節慶聚餐感受，Trip.com旗下的的指標性美食旅遊指南Trip.Gourmet ，網羅71個國家，超過1萬8000家餐廳，精選11家台北超夢幻摘星餐廳，讓你不需請長假，在台也能享受多國神級美食。
12月多國偶像、巨星歌手如OneRepublic、玟星、蔡依林等接連在台開唱，同時各縣政府自聖誕到跨年也邀集強檔音樂卡司週週演出。Trip.com支持粉絲們對自家歌手的喜愛，推出12月限定飯店優惠，每週五預訂享該週主打城市指定飯店999元起一口價、主打城市飯店專屬折扣優惠碼，以及雲朗觀光、凱撒飯店、富裕自由、日光集團、雀客國際等多家知名集團飯店限量優惠價。即日起主打城市台中，12/22主打城市將為雙北，12/29則開放全台各城市。
此外，Trip.com將於 12/25至12/30 推出「月底救星」限時活動，旅客可把握最後一波年度優惠！其中， 12/26晚間 10 點也將祭出全球飯店優惠代碼最高折 1300元，並同步推出多家主打飯店的限時驚喜價。接續於 12/27「12 月會員日」，全日預訂飯店還可享 5% Trip Coins 回饋，讓旅客住得省、玩得更划算。機票優惠同樣亮眼，12/26起陸續推出曼谷單程 999元、大阪、東京單程 999元（Visa 卡限定），以及 上海、香港、澳門單程 999 元的超值票價；並於 晚間10點發放 Visa 限時 coupon，提供全卡滿額折 1000元、Visa 無限卡滿額折 2000元 的加碼優惠，讓旅客一次把握年末超值行程。
Trip.Gourmet是Trip.com上的一站式美食指南，提供全球餐廳排名、以旅遊為重點的美食資訊和預訂功能。餐廳推薦基於餐廳的品質和熱門程度、用戶偏好和評論、主題以及目的地的熱門程度。藉由與全球領先的餐廳預訂平台無縫整合，包括歐洲的The Fork、東南亞的Chope、港澳台地區的OpenRice、北美的OpenTable和日本的TableCheck，用戶現在能夠直接預訂全球超過5萬家餐廳。
Trip.Gourmet 最新三大主題分別為精緻餐飲、必訪餐廳與家鄉味，其中「精緻餐飲」評比劃分為黑鑽、鑽石、白金三等級，提供追求精緻餐飲體驗饕客最完整的餐飲參考。在精緻餐飲主題，台灣共有11家榮獲米其林指南的餐廳入選，黑鑽等級由連續七年榮獲米其林三星的頤宮拿下；鑽石等級則為全球唯一獲頒米其林三星的新派台灣味態芮Taïrroir，以及蟬聯3年米其林二星，主打跨界美學饗宴的渥達尼斯磨坊；8家白金等級的餐廳，分別為logy、牡丹極上天ぷら本店、山海樓手工臺菜餐廳、天香樓、雅閣、IMPROMPTU BY PAUL LEE、請客樓、紫艷中餐廳皆身披米其林星光。
透過Trip.Gourmet數據，2026年將由星級名廚與綠色餐盤引領餐飲旅遊趨勢，台灣入選的11家頂級餐廳，7家隸屬奢華飯店集團，顯示飯店餐飲強強聯手的「宿食合一」高端旅遊體驗，已正式成為熱門選項。Trip.Gourmet 執行長孫天旭（Sunny Sun）表示：「現代旅人不再只是『路過吃頓飯』，而是將美食視為探索世界的指南針。今年的榜單不僅是排名的呈現，更是一種文化連結與故事的傳遞，協助旅客透過味蕾與目的地建立深層的情感共鳴。」
