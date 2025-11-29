Tripadvisor冬季旅遊勝地 紐約奪全美榜首

在今冬美國境內旅遊目的地排行榜上，紐約市憑藉其獨一無二的文化屬性，成為全美旅客的首選。(記者曹馨元／攝影)

根據旅遊平台Tripadvisor最新公布的冬季旅遊指數(Winter Travel Index)，在美國境內旅遊目的地排行榜上，紐約市力壓拉斯維加斯、奧蘭多及佛羅里達的基韋斯特(Key West)等熱門城市，成為全美旅客的首選。

報告指出，今年冬天美國旅遊需求強勁，多達六成民眾有出遊規畫，訂房量也較去年同期成長45%。超過半數旅客預計自己將比去年在出遊上花費更多；54%的受訪者表示將在出遊目的地停留五晚以上，意味著酒店、餐廳與各類觀光活動都將迎來旺季。

從美國旅客面向全球的旅遊目的地偏好來看，有半數民眾選擇紐約、倫敦等文化氛圍濃厚的城市；另一半則選擇前往墨西哥坎昆(Cancun)、卡波聖盧卡斯(Cabo San Lucas)及卡門海灘(Playa del Carmen)等溫暖沙灘度假。然而，在美國境內目的地中，紐約不僅位居榜首，也在需求增長幅度上領先全國其餘城市。

絕大多數遊客所心儀的行程更體現重多樣化。93%受訪者表示「活動體驗」占其旅費重要部分，行程安排也不再只是「打卡」曼哈頓天際線；最受歡迎的類型包括文化景點、體驗自然、購物及自駕旅行。位居全美「最佳體驗」排行榜中的芝加哥遊船賞建築等，均體現文化屬性在遊客眼中愈發重要。

而對旅遊方式的不同偏好也具世代差異性。Z世代及千禧族群偏好多活動、多城市路線；嬰兒潮及X世代則傾向放慢步調、多與家人同行。年長旅客主要以休閒放鬆為主，較年輕旅客則著重社交及盡可能豐富的旅途體驗。

整體而言，66%的旅客今冬選擇重遊熟悉的城市；但對於34%願意探索新目的地的旅客來說，紐約的吸引力依然無庸置疑。在滿是雪景與海灘誘惑的冬季旅遊市場中，紐約仍憑藉其獨一無二的文化屬性，穩居全美冬季旅遊「重量級冠軍」。

