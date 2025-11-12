「True飯」生意不好！11月底歇業 館長：被民進黨害死

台北市 / 武廷融 綜合報導

網紅「館長」陳之漢昨(11)日晚間直播證實，旗下便當品牌「True飯」將在11月底歇業，他表示因非洲豬瘟疫情導致沒有肉可以賣，就算豬肉解封了，民眾都還是不敢買豬肉，館長也痛罵「真的被這偉大的民進黨害死」。

館長昨日在直播中表示，自從非洲豬瘟爆發後，他好幾天沒有豬肉賣，因為便當店就是以豬肉製品為大宗，而且叉燒、脆皮燒肉、排骨和滷肉飯都是用溫體豬，不是用冷凍豬，「我真的被這個偉大的民進黨害死」。

廣告 廣告

館長說，現在員工也很難請，部分員工也移去另一個蛋捲店，廚房他會留著使用，「但這個便當我就沒辦法賣了」。館長透露，非洲豬瘟期間，好幾天的單日業績只有1萬塊，連付薪水都不夠，而就算現在豬肉解封可以賣了，「也沒什麼人來買，大家都不敢買豬肉。」

館長也因此決定「True飯」將在11月底歇業，「我真的想說算了，沒有差啦，我真的很佩服中央，然後他們的官死也不會下台」。而聊天室有網友質疑「便當店生意不好怪民進黨」，館長則嗆「台灣人現在不敢吃豬肉，我們當然不做了啊，你要我賠到什麼時候？」

原始連結







更多華視新聞報導

台鐵推聯名便當！雙主菜「雞排.鯖魚」 網友：完美避開豬肉

綠民代指花蓮近億元買便當 傅崐萁：民進黨公職造謠

「500碗名店」求生存！ 肉羹變雞羹 爌肉店賣雞腿便當

