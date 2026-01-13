Truffle Donut 海外首店進駐高雄！來自日本鳥取縣的生甜甜圈，為何成為爆紅排隊名店？口味與特色一次看

2024年自日本人口最少的鳥取縣發跡，Truffle Donut 卻以驚人速度爆紅，短時間就在日本各地開出25家分店，除了許多觀光客慕名而來，日本本地人也甘願親自排隊，只為品嚐到以極致口感聞名的「生甜甜圈」。日前品牌宣布首家海外店就開設在高雄，馬上讓台灣的甜點迷們展開熱烈討論。

而究竟 Truffle Donut 有什麼魅力，能在競爭如此激烈的日本甜點市場中脫穎而出，並成功拓展海外版圖？

什麼都不加也好吃的麵團，美味秘密是「南瓜」

TRUFFLE DONUT 的甜甜圈麵糰鬆軟細緻的秘密在於加入「南瓜」長時間發酵。由於南瓜本身就帶有溫和的甜度，麵體不需依賴大量砂糖，食材的高保水度讓麵體維持Q彈，外層柔軟、不乾不脆，還帶有南瓜天然的金黃色澤，每一口都充滿甜點感，入口即化。這樣如雲朵般蓬鬆的頂級口感，就是「生甜甜圈」最大的魅力！

廣告 廣告





大人系的奢華口味：誰說甜甜圈不能是鹹的？

第一次來到 TRUFFLE DONUT，絕對不可錯過品牌主打的松露生甜甜圈！品牌以「高級松露香氣」作為標誌，將生甜甜圈從一個簡單甜點進階成大人係的奢華享受。這款招牌口味堅持接單後現炸，最推薦當場直接品嚐。

看似簡單，實際製作卻極為講究，需依序將兩面以精準時長油炸，更依照高雄當地的溫度與濕度調整了油溫，只為呈現與日本店一致的理想口感。剛炸好時，迷人的松露香氣隨熱氣緩緩散開，溫熱柔軟的麵體，甜中帶鹹，讓人徹底顛覆對「甜甜圈」的印象。至於當初為何選擇「松露」這樣的高級食材與甜甜圈結合？社長古田分享：「我們希望把松露這樣的奢華食材，放進日常甜點中，創造一種帶有反差感的有趣體驗。」

TRUFFLE DONUT 爆餡款生甜甜圈口味推薦

站在陳列著滿滿的生甜甜圈的櫃檯前，你可能要有選擇障礙發作的心理準備，因為可能每一種口味都極為誘人！除了招牌松露口味以外，以下精選這幾款也不容錯過：

日本經典茶香「小山園濃抹茶」

TRUFFLE DONUT 社長古田特別推薦的口味。不只是餡料，而是整顆麵體都加入日本小山園抹茶粉製作，整顆充滿濃郁茶香，抹茶控們絕對會愛。





季節限定的小確幸「整顆鮮草莓」

除了充滿草莓鮮奶油餡的口味以外，千萬別錯過冬季限定的這款「整顆鮮草莓」，顧名思義，內藏整顆新鮮草莓，咬下瞬間果香爆發，視覺和味覺都大滿足！





超人氣口味「濃郁開心果」

近年的開心果熱潮，TRUFFLE DONUT 當然也跟上了！以嚴選開心果醬製作，每口都可以吃到帶有濃厚堅果香氣的綿密餡料，開心果控千萬不要錯過。





台灣店限定口味「芋見台灣」

首次於海外展店，Truffle Donut 特別為台灣市場開發了限定口味「芋見台灣」，濃郁的內餡完整保留大甲芋頭的綿密口感與特有香氣，香氣飽滿卻不厚重、甜而不膩，外層包覆輕盈柔軟的麵體，一口咬下，只能說超級幸福。





從日本人口最少的地方城市發跡

TRUFFLE DONUT 並非從人潮最多的大城市出發，而是從地方城市起步，在社長古田的家鄉鳥取縣成立。社長古田表示：「在日本，我們刻意不選擇最熱鬧的商圈，而是在貼近在地生活的區域，以成為那座城市的『第一名店家』為目標。」始終抱持「貼近在地日常」這份理念，並在品質上維持著高標準，讓品牌成功地一步步走向海外。

設計背景出身的社長古田非常重視「品牌」的完整性，因此 TRUFFLE DONUT 從風味設定、品項數量、價格結構到店點選擇與呈現方式，所有細節都由內部企劃與設計掌控，確保品牌在成長過程中始終維持清晰一致的方向。他相信，「生甜甜圈」不只是追求短暫的話題，而是能長久存在，並不斷延伸出新的可能與變化！





為何海外第一站選擇高雄？

TRUFFLE DONUT 的海外第一站選在高雄，是由於社長古田仍想從一座真正能融入日常生活的城市開始。他觀察到了高雄對美食的熱情與生活節奏，和起初在日本深耕的城市有著相似的氣味，於是延續著在日本創立時的選址思維，期待能成為這座城市裡被喜愛、也被信任的存在，並讓這股力量自然擴散，累積跨出下一步的能量。他說：「如果能成為一家深受高雄喜愛的店，我相信這股力量一定能擴散到整個台灣。」TRUFFLE DONUT 未來是否會走入台灣其他城市？答案是：請期待！

Truffle Donut 高雄店

開幕日期｜2026/1/10（六）

門市地址｜高雄市苓雅區林南街12號

每人限購一盒，不限口味。

1/7-1/9 試營運，詳情請見 TRUFFLE DONUT 官方社群。









延伸閱讀：

「雪系町生ドーナツ」快閃誠品南西！推出優格草莓生甜甜圈，還有冬季限定雪藏草莓大福

東京巴黎甜點快閃SOGO忠孝！「富士山生泡芙」爆餡開賣，5款新口味生甜甜圈必買

2025年度熱銷黑馬！7-11的7大美食關鍵字，爆蛋飯糰、吉伊卡哇甜點、翻轉布丁雪糕必吃

彰化鹿港人氣「米弎豆お菓子処」進軍台北！冬季限定「和服草莓大福」根本最美甜點

【本文由Marie Claire美麗佳人提供，未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 把比利時的陽光揉進日常裡！跟著CORMAN尋訪城市裡的「奶油靈魂」名店，用極致酥香與純粹奶香，療癒妳的都市味蕾

● 《季緣》台中開店了！地址+營業資訊，同步推春季限定「蓮霧系列水果茶」