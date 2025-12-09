美國總統川普 (Donald Trump) 稍早透過其社群平台Truth Social宣布，將有條件放寬NVIDIA向中國及其他國家合格客戶出貨高階AI加速器H200。不過，這筆交易的代價不菲，中方需支付銷售金額的25%作為給美國政府的費用。

川普點頭放行NVIDIA H200銷往中國，但需繳25%「保護費」、Blackwell仍屬禁運名單

習近平正面回應，25%抽佣入美國國庫

川普在貼文中指出，中國國家主席習近平對此政策表達了正面回應。這項新政策的核心在於「有償解禁」：允許NVIDIA出口H200，但必須繳納高達25%的銷售金額給美國。

川普強調，此一政策的前提是在確保持續且強健的國家安全條件下進行。他認為這將能支持美國就業、強化美國製造，同時讓美國納稅人從中受益。

砲轟拜登「降規版」策略：浪費資源、沒人要

川普也不忘藉機揶揄前任總統拜登 (Joe Biden) 的晶片禁令政策。他指出，拜登政府過去對AI晶片設下算力上限，迫使美國企業耗費數十億美元去打造如H20這類「沒人要」的降規產品。

川普批評，這種做法不但拖累了技術創新，也傷害了美國勞工，更進一步宣告「那個時代已經結束了」。先前市場曾傳出美國政府考慮對H20出口抽佣15%，如今川普政府顯然採取了更激進的手段，直接放行更高階的H200，但是收取更高的25%費用。

最頂規Blackwell、Rubin仍禁運，AMD與Intel比照辦理

雖然H200獲得解禁，但川普政府仍守住了最先進技術的防線。川普明確表示，NVIDIA目前在美國客戶端推動的先進Blackwell晶片，以及未來即將推出的Rubin架構產品，並不包含在此次協議範圍內。這顯示「美國優先」 (America First)仍是其最高指導原則，最頂尖的算力將優先保留給美國本土使用。

美國商務部目前正在擬定相關執行細節，而川普也補充，除了NVIDIA之外，這項「繳交25%費用換取出口許可」的模式，同時也適用於AMD、Intel，以及其他美國企業。這意味著美國半導體業者未來在中國市場的佈局，將從原本的「特規降級」轉向「付費解鎖」的新商業模式。

