AI發展雖快，但「吃電怪獸」的副作用開始浮現，甚至成為政治角力的焦點。美國總統川普於當地時間1月12日在其社群平台Truth Social發文，重砲抨擊科技業者大規模興建資料中心導致美國家庭電費飆漲，並且要求這些企業必須「自負盈虧」。

川普開砲：資料中心電費自己付！微軟率先「服軟」承諾不讓民眾買單

對此，微軟迅速做出回應，承諾將全額支付相關電力基礎建設成本，確保不轉嫁給一般社區居民。

川普：絕不希望美國人為AI支付更高電費

川普在貼文中指出，美國家庭的平均每月水電費帳單一度大幅上漲超過30%，並且將矛頭指向前任拜登政府與近年爆發的AI浪潮。隨著資料中心大規模興建，電力供應開始面臨巨大壓力。

雖然川普強調美國必須保持在人工智慧領域的領先地位，而資料中心是其中關鍵基礎設施，但他同時表明「絕不希望美國人因為資料中心而支付更高的電費」。他要求大型科技公司必須對美國人民負責，並且預告政府正與科技業者合作，將在未來幾週宣佈多項舉措，而微軟將是首家做出承諾的企業。

記取威斯康辛教訓？微軟火速提出五大承諾

在川普發文後，微軟總裁暨副董事長Brad Smith隨即發表以《構建以社區為先的人工智慧基礎設施》 (Building Community-First AI Infrastructure)為主題的長文，宣佈啟動新計畫，並且提出五項承諾。

其中最關鍵的一點在於「自掏腰包」。微軟承諾將要求公用事業公司將電價設定在足以覆蓋資料中心成本的水準，意即由微軟全額吸收新增的電力成本，而非分攤到當地居民的帳單上。

此外，微軟的具體規劃還包括：

• 透明合作：與電力公司及早進行透明合作，確保在需要時向電網輸送電力。

• 提升效率：透過技術創新提高資料中心的能源使用效率。

• 政策倡議：推動必要的州與國家政策，支持社區獲得可負擔且穩定的電力。

微軟如此積極表態，很大原因來自2025年的慘痛經驗。去年微軟原訂計畫在威斯康辛州投資70億美元建設規模達0.9GW的資料中心，卻因電費分攤問題遭到當地居民強烈反對，最終導致該項目於10月被迫取消。

AI競賽的關鍵：電力

這場政治與商業的博弈背景，是美國日益嚴重的「AI缺電焦慮」。國際能源署 (IEA) 預估，未來十年間，美國資料中心的用電需求將成長三倍以上，這給老化且長期處於緊平衡狀態的美國電網，將帶來巨大壓力。

微軟執行長Satya Nadella先前也曾坦言，AI產業目前面臨的最大瓶頸並非算力過剩，而是電力基礎建設跟不上，「如果無法提供支持，晶片只能堆在倉庫裡無法使用」。

對於川普政府而言，這也是不得不處理的燙手山芋。雖然他力推AI產業與放寬限制，但通膨與公用事業費用上漲已經引發諸多選民不滿，若不解決電費問題，恐將衝擊今年11月的中期選舉結果。

分析觀點

過去科技巨頭習慣享受相對低廉的工業用電，或是透過談判取得稅收與水電優惠換取「創造就業」的承諾。但隨著AI資料中心邁向GW (吉瓦) 規模，其耗電量已經大到足以影響民生電網的穩定性與價格。微軟的反應相當迅速且務實，畢竟在威斯康辛州踢過鐵板後，他們已經深深知曉「鄰避效應」 (註)的威力。

註：鄰避效應 (NIMBY, Not In My Back Yard)是一種社會現象，指居民為了自身利益，反對政府或企業在自家附近興建可能產生負面影響 (包含污染、噪音、房價下跌、健康風險等)的公共設施 (例如垃圾場、核電廠、殯儀館、基地台等)，即使這些設施對整體社會有益。

而這也確立了一個新遊戲規則：未來的AI算力競賽，本質上就是能源競賽。想要蓋資料中心？請自己準備發電廠或支付高額電費。這對於Google、亞馬遜與Meta等其他業者來說，將是巨大的成本壓力，但也可能加速核能 (SMR) 與綠能技術在科技業的導入速度。

