Trump Media宣布與Google投資核融合公司TAE合併，目標打造全球首座商業核融合發電廠
經營美國總統川普個人社群平台Truth Social的母公司Trump Media，稍早宣布將與Google投資的能源新創TAE Technologies的核融合能源公司合併。
金融時報報導指出，這筆交易價值高達60億美元 (約新台幣1950億元)，雙方目標將建造「世界首座公用事業規模的核融合發電廠」。
社交媒體 + 核融合的組合
TAE Technologies並非名不見經傳的小公司，其成立於1990年代，背後有Google、Chevron (雪佛龍)等業者投資，長期致力於開發潔淨的核融合能源。而Trump Media除了經營旗下社群平台Truth Social之外，甚至也透過官網宣傳行動服務品牌Trump Mobile標榜為「美國製造」的「川普T1」手機，但近期財報顯示上一季虧損多達5500萬美元。
而這兩家公司的組合，讓外界很難想像會產生什麼樣的效益。
在合併聲明中，Trump Media表示將協助TAE Technologies提供「獲得大量資本的管道」，其中包含3億美元的現金挹注。這筆錢對於市值波動劇烈的Trump Media 來說並非小數目，約佔其總估值的10%以上。
5年內商轉？專家：聽聽就好
至於針對核融合發電的時程表，雙方似乎也充滿「川普式」的自信。TAE Technologies執行長Michl Binderbauer表示，新成立的公司將在「5年左右」完成這項壯舉。
不過，物理學界對此普遍持保留態度。大多數核融合專家認為，要實現穩定的商業運轉，至少需要長達30年的時間。人類目前連實驗室裡的淨能量輸出都還在努力突破，要做到商業規模發電簡直是登天難。
股價狂飆，利益迴避成焦點
這是一筆全股票交易 (All-stock deal)。消息一出，Trump Media的股價應聲大漲。雖然川普總統已將其股份轉移到由其長子小唐納·川普 (Donald Trump Jr.) 控制的信託基金中，但他仍是唯一受益人。
因此，這項投資也引發了外界對於「利益衝突」的擔憂。Trump Media雖然沒有核技術，但擁有「通往白宮的直通車」，外界猜測這筆合併案真正的價值可能在於利用總統的影響力，藉此獲取聯邦政府的補助、低利貸款或是加速環評許可。
分析觀點：醉翁之意不在酒？
筆者認為，這樁合併案與其說是科技創新，不如說是一場精密的資本操作。
Truth Social作為單一功能的社群平台，其用戶成長與營收天花板已經顯現。透過併購TAE Technologies，Trump Media瞬間從「過氣的迷因股」搖身一變成為「拯救地球的潔淨能源概念股」，這不僅給了股民一個全新的炒作故事，也讓原本可能受限於廣告營收的股價有了新的支撐點。
至於核融合能不能在5年內發電？或許對投資人來說根本不重要，重要的是在川普任期內，這家公司擁有了別人沒有的「綠色通道」。這再次證明了在當前的美國，政治影響力或許才是最高效的能源。
