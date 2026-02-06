TrumpRx網站上線 減肥藥大降價

為了平抑藥價，美國總統川普(Donald Trump)5日宣布「TrumpRx」網站上線，將提供民眾以折扣價購買處方藥，例如減肥藥或不孕症治療藥物。

法新社報導，期中選舉即將到來，此舉是川普為了消弭選民對高生活成本的不滿的措施之一。在11月的選舉中，共和黨可能會失去對國會的控制權。

川普在白宮表示，「從今天晚上開始，數十種最常用的處方藥將大幅降價」，「美國人長期以來支付世界上最高額的藥價，美國人實際上在補貼全世界的藥品費用」。

廣告 廣告

川普宣布，包括禮來(Eli Lilly)、諾和諾德(Novo Nordisk)等大廠都同意在TrumpRx販賣廣受歡迎但價格高昂的減肥藥GLP-1。美聯社報導，TrumpRx網站同時提供超過40種藥品，包括Ozempic、Wegovy等減肥藥。

諾和諾德的Ozempic將從每月超過1,000美元的療程降至199美元，禮來的Wegovy則從1,300美元降至199美元。不過，TrumpRx表示，兩個月後藥價將會慢慢調漲。

大藥廠同意將藥價降至「最惠國」價格，而為交換藥品降價，這些大藥廠也獲得關稅豁免。