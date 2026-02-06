TrumpRx網站啟用 直接向藥廠買藥…「未必划算」

TrumpRx.gov平台5日上線，開放消費者自費直接向藥廠購買處方藥品。(路透)

開放美國消費者自費直接向藥廠購買處方藥品的TrumpRx.gov網站5日晚間上線，至於多少病患將因此得以節省藥物花費，目前則不清楚。

紐約時報報導，川普總統5日晚間宣布TrumpRx開始運作。白宮發言人李維特表示，數百萬美國人從TrumpRx網站購買藥品將能達到省錢效果。不過，專門研究藥品定價的學者指出，某些民眾如果透過TrumpRx網站，反而不划算。

TrumpRx屬於政府網站，本身並不販賣藥品，只扮演入口平台角色，讓消費者搜尋需要藥品，然後連結到各大藥廠提供的網站，直接下單訂購藥品。消費者必須有醫師處方箋才能購買處方藥物。

TrumpRx網站預計將列出數十種藥物，包括熱門減重藥Wegovy、Zepbound，以及治療關節炎等疾病的Humira。

網站上藥品價格高低差別頗大，一個月份的抗凝血藥物Plavix預計售價16元， C型肝炎藥物Epclusa一個月份用量預計要2425元。

健保計畫如何在TrumpRx網站使用，目前也還不清楚。某些藥廠的直接購藥網站允許民眾透過健保計畫付費。

報導指出，到底多少消費者能夠透過使用TrumpRx省錢，目前仍不清楚。網站上將出現的販售藥品，幾乎全部都已納入健康保險給付範圍，某些藥品也已出現價格較便宜的學名藥(generic drugs，又稱通用名藥物、非專利藥)。

如果消費者的健保計畫有著金額較低的自掏腰包開銷，在TrumpRx網站自行購買藥品，反而可能一年浪費數百元。

專門研究藥品定價的聖路易華盛頓大學(Washington University in St. Louis)法律教授薩克斯(Rachel Sachs)說，某些患者可能認為自行到TrumpRx網站買藥比較便宜，結果到頭來反而花更多錢。

對於使用處方藥沒有獲得保險計畫給付、無法更換到藥價開銷更便宜健保計畫的民眾來說，前往TrumpRx買藥可能比直接到藥局買藥划算，但專家建議先到GoodRx等比價網站查詢。

