TSA示警：手機用機場USB充電、連公共WiFi 恐被駭

美國運輸安全管理局（TSA）提醒旅客，機場候機時常見兩大免費服務，包括公共USB充電和開放式Wi-Fi網絡，其實隱藏著個資安全風險，建議慎用這兩項服務，恐被駭客侵入。

隨著手機成為旅行全程不可或缺的工具，從查閱行程、支付消費到處理工作、生活郵件等，資訊安全的重要性更加凸顯，而看似便利的公共設備，往往也是駭客最容易下手的地方。

綜合USA Today等媒體報導，TSA在官方社群平台發布警訊指出，駭客可能在機場公共USB充電座安裝惡意軟件，令使用者在毫無察覺的情況下遭到惡意軟體植入、資料失竊。由於USB同時具備供電與資料傳輸功能，只要設備遭到改造，手機接入瞬間便可能完成惡意操作。TSA呼籲旅客，避免直接將手機插入機場USB充電座，並建議攜帶符合規範的充電器、轉接頭或自備行動電源，以隔離可能的資料傳輸風險。

聯邦通信委員會（FCC）發出同樣警告，並提供防護建議。FCC表示，旅客若必須使用公共電力來源，優先選擇一般的AC插座，因為AC插座僅提供充電、不涉及資料交換；若無法避免使用USB接口，建議選用可信賴品牌的「充電專用線」，阻斷資料傳輸，降低被攻擊的風險。

除充電安全外，公共Wi-Fi網路的風險也是關注焦點。許多旅客候機時，習慣連接機場提供的免費網路，但TSA指出，未加密的開放式Wi-Fi容易遭到流量監聽，讓密碼、信用卡資訊、電子郵件等敏感內容暴露於風險中。TSA明確表示，不應在免費公共Wi-Fi上進行線上購物、付款或輸入任何機密資料。對旅客而言，這類風險並不容易察覺，因為駭客可利用假熱點、竊聽或攻擊，悄無聲息中攔截重要資訊。

行動網路公司SIMO主管Eric Plam提出相同觀點。他指出，只要涉及密碼交換或登入程序，就必須格外注意所使用的網路環境；未受保護的網路，往往是駭客最容易入侵的入口。他建議旅客使用密碼管理工具來加密與保護帳密，並在可能情況下使用VPN虛擬私人網路，加強連線安全。VPN能在使用者與伺服器之間建立加密通道，即使資料被攔截也難以解讀，對於經常工作出差、或需透過網路處理敏感資訊的旅客而言，是相對低成本且高效的防護措施。

專家指出，旅客在旅途中，常會處於陌生開放、多人共享設備的場所，這也是資訊暴露程度最高的環境。駭客往往不需直接接觸設備，只要掌握基礎網路技術，便能透過Wi-Fi設備或USB接口進行攻擊。國際機場近年持續改善網路安全與設備管理，但在攻防不斷演變的情況下，使用者自身的防護意識仍是關鍵一環。

便利性不等於安全，旅客在旅途中的每一次連線與充電，都可能牽涉個人資訊、金融資料甚至工作機密。只要調整小小的使用習慣，如攜帶行動電源、避免直接使用公共USB、在必要時啟用VPN，就能有效降低資料外洩或遭受惡意攻擊的風險。

