TSMC╳NTT+青年創作工作室 跨域新秀展現創意實驗力

2025 TSMC╳NTT+ 青年創作工作室 _台積電文教基金會自2024年起與歌劇院共同支持「TSMC╳NTT+ 青年創作工作室」計畫，提供科藝創作者實踐理想的舞台。©臺中國家歌劇院，攝影：李建霖

臺中國家歌劇院今年再度與臺積電文教基金會合作，邀請來自柏林與維也納的三位藝術家科西馬．泰拉斯、漢斯・布洛克及莫里茲．里斯維克共同擔任「演算藝術」組的導師；「音像藝術」組則由超維度創意總監蔡宏賢擔任導師， 4組學員經過導師們為期半年的創作陪伴、專業工作坊及定期討論會議交流後，分享作品實驗發展的階段性成果，展現新一代創作者的跨域創意能量。

學員何芯源、何書賢近半年在導師及專業講師不藏私的分享與指導，及實驗創作發展中，他們學習到從不同視角檢視作品，也體會到除了創作者本身，歌劇院提供豐富技術及行政支援也非常重要，讓他們能無後顧之憂地工作。身為導師的蔡宏賢則表示：「很開心能夠從創作初期陪伴新一代的創作者發展他們的作品，在討論中不斷碰出新的火花，也很高興看見他們對作品未來的想像，並對接下來的發展充滿期待與好奇。」

廣告 廣告

歌劇院藝術總監邱瑗表示：「LAB X青年創作工作室的精神在於鼓勵創作者們勇敢做夢，一路以來，見證他們在歌劇院中勇於發想、盡情實驗各種可能性，終於見證了這4件作品從創作者的大腦走向現實，期盼未來還能有更多創新的點子加入，讓歌劇院不僅是一座演出場館，更成為孕育跨域人才的實驗場域。」