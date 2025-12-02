TSO攜手奧斯卡配樂大師 重現電影動人旋律

記者黃朝琴／臺北報導

臺北市立交響樂團（TSO）《從巴黎到好萊塢：亞歷山大．戴斯培與TSO》音樂會12月巡演，奧斯卡配樂大師亞歷山大．戴斯培親自指揮，攜手樂團演繹《哈利波特：死神的聖物》、魏斯‧安德森組曲、《永生樹》、《王者之聲：宣戰時刻》、《哥吉拉》等作品，打造電影配樂盛宴，走進好萊塢鉅片的聲音宇宙。

獨特聲響美學 體會迷人語彙

音樂會5、6日臺北表演藝術中心大劇院登場，7日受邀苗北藝術節移師苗北藝文中心演藝廳演出，曲目收錄多首影迷票選經典，重現電影中的動人旋律。

法國知名作曲家暨配樂家亞歷山大．戴斯培，至今已為超過130部電影創作原創配樂，曾榮獲2座奧斯卡、3座英國電影學院獎、3座法國凱撒獎、2座金球獎、2座葛萊美獎，以及其他諸多提名與榮耀。從歐洲到好萊塢，其配樂成為許多影迷心中不可替代的情感記憶。

戴斯培曾以《歡迎來到布達佩斯大飯店》與《水底情深》兩度摘下奧斯卡金像獎最佳原創音樂獎，2007年以《色，戒》獲得金馬最佳原創電影音樂獎，並親自來臺灣領獎。

暌違近20年，戴斯培今年再次與臺灣樂迷相遇，首次在臺灣舉行音樂會，這位2屆奧斯卡得主將親自站上指揮臺，演出自己代表性的經典選粹，帶領觀眾深入其獨特的聲響美學，體會那些讓世界影壇深深著迷的音樂語彙。

值得一提的是，戴斯培這次將帶來「魏斯．安德森組曲」，精選戴斯培與導演魏斯．安德森2人多次合作的電影配樂，從《超級狐狸先生》、《歡迎來到布達佩斯大飯店》到《法蘭西特派週報》，更為影迷津津樂道。