TSO第十五屆「明日之星」陶麥可、錢欣以音樂啟程 站上交響舞台迎向未來

為培育具潛力的青年音樂人才，臺北市立交響樂團（TSO）長年辦理「明日之星」甄選計畫，持續為年輕演奏家搭建與專業樂團合作的重要舞台；今年邁入第十五屆，最終由兩位小提琴新秀脫穎而出。十三歲的陶麥可與二十歲的錢欣，將分別於一月十一日下午中山堂音樂會中，演出聖桑斯與普羅科菲夫的小提琴協奏曲，展現世代交會下的音樂能量。(見圖)

主辦單位今(七)日說明，年僅十三歲的陶麥可現就讀英國曼紐因學校，長期接受國內外名師指導，近年在全國學生音樂比賽與多項重要賽事中表現亮眼；這次獲選為TSO「明日之星」，他表示，能以TSO「明日之星」得獎者的身分和大家分享這份喜悅，對自己來說是一份榮耀；我要謝謝爸爸媽媽一直鼓勵我、陪我練琴，也感謝老師們給予我專業的指導與建議。這個來自臺北市立交響樂團的獎項，給了我很大的肯定與信心，接下來我會繼續努力，不忘初心，讓音樂陪著我走向未來的每一個舞台。

廣告 廣告

另一位優勝者錢欣現就讀新加坡國立大學楊秀桃音樂學院，曾於全國學生音樂比賽連續在國中、高中音樂班組別奪得特優第一名，累積紮實的舞台經驗。她分享，很榮幸能參與明日之星優勝者音樂會，並與臺北市立交響樂團合作演出。衷心感謝北市交老師們的肯定，以及一路以來師長們的悉心指導。這次演出對自己而言不僅是夢寐以求的機會，更是一種鼓勵與成長的動力，未來也將持續努力，在舞台上以音樂回饋大家。

「明日之星」計畫不僅是一場甄選，更是一段陪伴年輕音樂家邁向職業舞台的重要歷程，透過與專業樂團的實際合作，讓青年演奏者在真實的交響環境中累積經驗、拓展視野，也讓樂迷得以近距離見證新世代音樂家的誕生與成長。

TSO誠摯邀請樂迷朋友走進中山堂，以掌聲支持兩位年輕音樂家，為「明日之星」喝采。歡迎前往中山堂免費索票。