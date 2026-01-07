TSO第15屆「明日之星」 陶麥可、錢欣展新世代能量
記者黃朝琴／臺北報導
TSO臺北市立交響樂團第15屆「明日之星」優勝者音樂會，本月11日下午於臺北市中山堂獻演，最新出爐2位新秀得主，包括13歲陶麥可與20歲的錢欣，將攜手樂團演出聖桑斯與普羅科菲夫的小提琴協奏曲，正式站上交響舞台，展現世代交會下的音樂能量，歡迎免費索票，以掌聲支持2位年輕音樂家。
臺北市立交響樂團團長郭佩瑜表示，TSO長期致力於發掘國內音樂新秀，其指標性的「明日之星」甄選計畫，為年輕演奏家搭建與專業樂團合作的重要舞台，已成為許多年輕演奏家通往職業舞台的搖籃。今年邁入第15屆，最終由兩位小提琴新秀脫穎而出，13歲的陶麥可與20歲的錢欣，即將以音樂啟程，正式站上交響舞台，迎向未來。
這屆甄選展現臺灣音樂人才的跨世代深度。年僅13歲的陶麥可，目前就讀英國曼紐因學校（The Yehudi Menuhin School），長期接受國內外名師指導，年紀雖輕卻已在多項國際與國內賽事中嶄露頭角。他這次將演出聖桑斯《第3號小提琴協奏曲》，展現超越年齡的細膩音色與爆發力。
陶麥可表示，這次獲選TSO「明日之星」得獎者，可說是一份榮耀，感謝父母親長期鼓勵與陪伴練琴，也感謝老師們專業指導與建議，這個獎項給他很大的肯定與信心，後續會繼續努力，不忘初心，讓音樂陪著我走向未來的每一個舞台。
另一位優勝者錢欣，現就讀新加坡國立大學楊秀桃音樂學院，過去參加全國學生音樂比賽連續在國中、高中音樂班組別奪得特優第1名，累積扎實的舞台經驗。她此次選擇挑戰風格鮮明、充滿戲劇張力的浦羅柯菲夫《第1號小提琴協奏曲》。
錢欣表示，很榮幸這次獲獎，感謝北市交的肯定，以及一路以來師長們悉心指導，這次與北市交合作演出，不僅是夢寐以求機會，更是一種鼓勵與成長動力，未來將持續努力，在舞台以音樂回饋大家。
郭佩瑜指出，TSO「明日之星」計畫不僅是一場甄選比賽，更是一段陪伴年輕音樂家邁向職業舞台的重要歷程，過去如小提琴家黃俊文、黃薏蓉等國際名家，都曾在此計畫中嶄露頭角。透過與專業樂團的實戰合作，新秀們能在真實的交響環境中累積經驗，且拓展藝術視野，也讓樂迷得以近距離見證新世代音樂家的誕生與成長。
TSO第15屆「明日之星」音樂會，本月11日中山堂獻演，陶麥可與錢欣2位新攜手樂團演出小提琴協奏曲，展現新世代能量。（TSO提供）
13歲的陶麥可將演出聖桑斯《第3號小提琴協奏曲》，展現超越年齡的細膩音色與爆發力。（TSO提供）
20歲錢欣挑戰風格鮮明、充滿戲劇張力的浦羅柯菲夫《第1號小提琴協奏曲》。（TSO提供）
