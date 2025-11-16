TSO迎首席指揮里柏瑞契 11/27推感恩節音樂會

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立交響樂團（TSO）今（17）日公布，在德國指揮家亞歷山大．里柏瑞契（Alexander Liebreich）明年正式就任首席指揮前，將率先於11月27日感恩節在臺北國家音樂廳與TSO同臺演出，並攜手國際知名大提琴家蓋哈特（Alban Gerhardt），從巴赫、孟德爾頌到蕭斯塔科維契，縱橫古典樂史4百年、跨越3個重要時期，呈現兼具深度與廣度的音樂視野，為TSO啟動全新時代的前奏。

廣告 廣告

里柏瑞契為現任西班牙瓦倫西亞交響樂團（Orquestra de Valencia）首席指揮，曾於2008年與TSO首度合作，至今情誼延續17年，雙方以默契與相知為基礎，在多次演出中激盪出深度與格局兼具的音樂火花。經長時間遴選與深思熟慮，TSO日前宣布里柏瑞契將成為下任首席指揮，並率先與TSO攜手展開「【TSO特別企劃】候任首席指揮里柏瑞契、蓋哈特與TSO音樂會」，同時象徵其與樂團再一步共織未來藍圖的開端。

此次節目以巴赫充滿音樂謎題與神學象徵的《音樂的奉獻》揭開序幕，採用第二維也納樂派作曲家魏本改編版，展現里柏瑞契遊走於巴洛克與當代時期的自在從容；隨後，大提琴家蓋哈特將帶來蕭斯塔科維契第一號大提琴協奏曲，剖開作品中熾烈與深沉的情感層次。下半場則由孟德爾頌第五號交響曲《宗教改革》收束全場，當時年僅21歲的孟德爾頌以聖詠旋律與青春筆觸，寫下一部熱情澎湃、象徵新生與信念的作品，而里柏瑞契也與TSO的一拍即合，雙方皆非常期待未來即將共度的音樂旅程。

此外，TSO指出，明年正式開啟的「首席指揮系列」將呈現更大格局的合作企劃，里柏瑞契將邀請法國大提琴家卡普松（Gautier Capuçon）與喬治亞小提琴家巴蒂雅許維莉（Lisa Batiashvili）來臺，與TSO世界首演作曲家杜布農（Richard Dubugnon）新作《沉默之詩》小提琴與大提琴雙協奏曲；TSO年度歌劇製作更將由里柏瑞契領軍，推出華格納《崔斯坦與伊索德》，象徵古典音樂邁入現代語彙的重要關鍵之作，樂迷引頸期盼。

候任首席指揮里柏瑞契、蓋哈特與TSO音樂會將於11月27日感恩節，在臺北國家音樂廳登場。（臺北市立交響樂團提供）