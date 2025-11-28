TSO「2026樂季」 早鳥優惠12月26日截止

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立交響樂團（Taipei Symphony Orchestra, TSO）昨日宣告，「2026樂季」推出「首席指揮」、「大師系列」、「名家系列」等豐富內容，演奏多首經典曲目，將以更開闊的視野與策展思維，持續描繪城市的聲音藍圖；75折早鳥優惠方案至12月26日截止。

「2026樂季」承繼自2023年起的「樂季即策展」理念，以跨越經典與當代的視野勾勒節目全貌，持續為臺北開啟通往國際的音樂櫥窗，並在新任首席指揮亞歷山大．里柏瑞契領航下，呈現劇場、聲樂與大型協作企劃的能量，開啟樂團嶄新篇章。

「首席指揮」系列全數由新任首席指揮亞歷山大．里柏瑞契執棒，其中，開季音樂會邀請高提耶．卡普松與麗莎．巴蒂雅許維莉來臺，共同演出杜布農《沉默之詩》世界首演。

桂冠指揮伊利亞胡．殷巴爾率領的「大師系列」將以深厚的後期浪漫與20世紀曲目傳統為基底，展開層次分明的聲響旅程，將與TSO依序呈獻馬勒第六、七號交響曲、第一號交響曲《巨人》，以及第九號交響曲，穩健推進TSO的第2次馬勒循環。

「名家系列」中與洛杉磯愛樂共同委託創作的慕禮協奏曲亞洲首演塔基艾寧《生命的激流》、申東勳《人鼠之間》等作品。

（TSO提供）