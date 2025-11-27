TSO2026樂季豐富內容 早鳥優惠12/26截止

記者劉昕翊／臺北報導

臺北市立交響樂團（Taipei Symphony Orchestra, TSO）今（28）日宣告，「2026樂季」推出「首席指揮」、「大師系列」、「名家系列」等豐富內容，演奏多首經典曲目，將以更開闊的視野與策展思維，持續描繪城市的聲音藍圖；75折早鳥優惠方案至12月26日截止。

「2026樂季」承繼自2023年起的「樂季即策展」理念，以跨越經典與當代的視野勾勒節目全貌，持續為臺北開啟通往國際的音樂櫥窗，並在新任首席指揮亞歷山大．里柏瑞契（Alexander Liebreich）領航下，呈現劇場、聲樂與大型協作企劃的能量，開啟樂團嶄新篇章。

「首席指揮」系列全數由新任首席指揮亞歷山大．里柏瑞契執棒，其中，開季音樂會邀請高提耶・卡普松（Gautier Capuçon）與麗莎．巴蒂雅許維莉（Lisa Batiashvili）來臺，共同演出杜布農《沉默之詩》（Richard Dubugnon: "Le poeme silencieux"）世界首演，並與鋼琴家保羅．路易斯（Paul Lewis）並肩探索莫札特第二十七號鋼琴協奏曲，更將與哈察特楊（Sergey Khachatryan）、奎拉斯（Jean-Guihen Queyras）等歐洲重要音樂家合作。

桂冠指揮伊利亞胡．殷巴爾（Eliahu Inbal）率領的「大師系列」將以深厚的後期浪漫與20世紀曲目傳統為基底，展開一季層次分明的聲響旅程，將與TSO依序呈獻馬勒第六、七號交響曲、第一號交響曲《巨人》，以及第九號交響曲，穩健推進TSO的第2次馬勒循環。另樂迷也將迎來伯恩斯坦第三號交響曲《卡迪希》（Leonard Bernstein: Symphony No.3 “Kaddish”）的臺灣首演；斯特拉溫斯基《春之祭》（Igor Stravinsky: "The Rite of Spring"）亦將帶來鮮明節律與原始能量的震撼。

另外，「名家系列」中與洛杉磯愛樂共同委託創作的慕禮（Nico Muhly）協奏曲亞洲首演、塔基艾寧《生命的激流》（Outi Tarkiainen: "Rapids of Life"）、申東勳《人鼠之間》（Donghoon Shin: "Of Rats and Men"）等作品，將使臺北成為可以親身感受當代創作脈動的城市，讓音樂的前沿脈動與城市共振。

此外，TSO預告，將於明年推出華格納《崔斯坦與伊索德》（Wagner: Tristan und Isolde）全本製作，由里柏瑞契擔綱指揮，象徵浪漫語言通往現代性的轉折，也預示著新任首席指揮與TSO共同描繪的下一個音樂地平線。「首席指揮系列」、「大師系列」、「名家系列」等節目現已啟售，75折早鳥優惠方案至12月26日14時截止。

