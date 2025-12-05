TT-Content來了！ Taiwan Beats團長湯昇榮宣布「這」大事

記者／廖珪如曼谷報導

文化部影視及流行音樂產業局副局長高明秀。（圖／記者廖珪如攝影）

文化部影視及流行音樂產業局今（5）日於泰國曼谷 TCDC 泰國創意中心舉辦「台泰音樂人交流暨媒合會——曼谷場」及「台泰音樂 X 設計產業論壇」。影視局副局長高明秀表示，目前國際情勢多變，感謝泰國 TCDC 及承辦方角頭音樂牽起兩地合作，影視局聚焦東南亞市場，首站選定泰國，正是看中兩地都擁有文化多元的特質，能夠很好地融合。

這兩年台泰交流頻繁，高明秀強調「音樂就是生活」，音樂可以延伸到生活的每一個角落，包括影視、設計都能融合在產業當中，這也是此次交流重點。此次共有 19 家業者參與，期許指標性廠商的媒合能達成不錯的合作成果。

《鬼家人》翻拍泰版超轟動

本次商務團團長、瀚草文創董事長湯昇榮指出，兩地合作面向很廣，例如旗下製作《關於我和鬼變成家人的那件事》，在泰國被翻拍成《冥婚鬧太大》，就是合作量能的展現。前陣子上映的台劇《回魂計》更在泰國拍攝，劇中德泰混血明星尹浩宇、泰國男星蘇格拉瓦卡那諾 (Sukollawat Kanarot) 的陣容，成功打開兩地市場。

HUSH、The Crane 都在名單內

此外，許多台灣一線歌手和獨立樂團，已經成功將音樂帶到泰國的舞台。像是金曲獎得主 「HUSH 」來到曼谷開唱並與泰國樂團交流，R&B 實力派歌手 「鶴 The Crane 」登上了曼谷的 Monster Music Festival；還有獨立樂團 「I Mean Us」、「恐龍的皮」、以及 「紙鳶 」等，他們都透過不同的計畫和音樂展演，積極與泰國音樂產業連結，證明了台灣音樂在泰國市場的巨大潛力。而泰國搖滾天團 Bodyslam、COCKTAIL 樂團、Polycat 和 Only Monday 等都已在台灣演出。KaoJane、LingOrm、硬核搖滾樂團 Retrospect、以及 Hugo、Venn、Jesse Mekwattana、和 THREE MAN DOWN 與 TILLY BIRDS 等知名藝人及樂團陸續在台灣也受到熱烈的迴響。這些實質的互訪與密集的演出，正是兩地音樂文化能夠真正交融、市場互相接納的最佳證明。

TT-Content帶動影視音打入全球

湯昇榮同時也在會場曝光重磅計畫，明年辦「台泰電影節」、5部新片泰國開拍。同時，音樂節的深度交流也期望能夠展開，湯昇榮說，台灣每年有超過 30 個以上的音樂節（如「大港開唱」、「簡單生活節」、「浮現音樂節」），泰國則有「大山音樂節」、「芭達雅音樂節」、「Maho Rasop Festival」等，湯昇榮期待未來能設立台灣 x與泰國交流舞台，兩個地方可以有更多的音樂節的舉辦，並且有更多的交流，有更多的藝人可以互訪與演出。

他認為這就是TT-Content（ Taiwan and Thailand ），讓我們的合作與交流可以穿透語言的隔閡。讓我們一起努力，將這股跨越影視與音樂熱情延續下去。我們能聽到更多由台灣與泰國音樂人共同打造動人旋律，也能藉由國際平台將這股量能擴張到全球。

業者盼帶回海外能量

隨團的諾拉音樂製作公司藝人經紀楊郁群接受《三立新聞網》採訪時表示，公司業務涵蓋音樂影像，旗下也擁有街聲「年度十大新音樂人」Niki the Unicorn。這次參加商務團，一是希望擴張更多音樂影像素材，二是希望能帶新人 Niki the Unicorn 打「國際盃」，因其創作多為英文，從國外唱起更能夠把能量帶回台灣。

