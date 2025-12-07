TT-Content場館經濟 想要賺看這攤

記者／廖珪如清邁報導

台灣怪物新人Andr在清邁現場，被日本來參加音樂節的單位邀請赴日演出。（圖／翻攝自LABBfest.官方粉專）

文化部影視及流行音樂產業局今年重啟「流行音樂拓展東南亞計畫」，此次由瀚草文創董事長湯昇榮領軍，由40多位台灣音樂產業代表組成「Taiwan Beats」前進曼谷與清邁4-8日進行深度交流今（7）日清邁商務媒合啟動，影視及流行音樂產業局高明秀指出，兩地因多元文化而能自然地融合在一起，也歡迎泰國樂手參加我國金音獎，共同打開更大市場。

團長湯昇榮全泰文演講時，重申了TT-Content（ Taiwan and Thailand ）的重要性，期望讓我們的合作與交流可以穿透語言的隔閡。讓我們一起努力，將這股跨越影視與音樂熱情延續下去。我們能聽到更多由台灣與泰國音樂人共同打造動人旋律，也能藉由國際平台將這股量能擴張到全球。

台灣團體我是機車少女（圖／翻攝自LABBfest.官方粉專）

場所經濟 利潤高

此行截至7日已考察三個場館，赴泰廠商繹琛有限公司赴泰代表高翔煜、台灣索尼音樂娛音樂暨藝人發展部副總監李百罡都期望在交流之餘，能打開更多場館合作。在音樂產業環節，場館合作的利潤是最多的。

此行赴泰也能發現，泰國政府近年積極將文化創意產業（特別是音樂節與展演空間）與觀光深度結合，以提升「場所經濟」的產值。曼谷的Live House，如Blueprint Livehouse，已經成為國際獨立音樂人交流、在地文化輸出及體驗經濟的最佳載體、Lido Connect複合式文化商場有合作關係的零售或地產開發商他們的資產價值和人流效益將直接提升。大型國際音樂節如大山音樂節以及國際Live House連鎖品牌進駐時，多會以「文化軟實力輸出」與「旅遊經濟動能」作為主要績效報告。這些報告強調，場館不只是娛樂場所，更是吸引國際高消費族群、延長旅客停留時間、帶動周邊住宿餐飲。

場館經濟，泰國Blue Print場地音效、娛樂效果吸引全球樂迷，此次商務行場館考察地之一。（圖／記者廖珪如攝影）

複合經營 創效益

例如Blueprint Livehouse是曼谷獨立音樂場景中的重要一環，它的運營模式正是「場館經濟」如何發揮效益的典範：地點優勢與複合式經營有如曼谷的西門町，是年輕人、潮流品牌和遊客的聚集地，場地還有衝浪池，聽音樂、衝浪、百貨場館一次滿足。Lido Connect 結合了電影院、選物店和展演空間，場館本身就是一個強大的零售與體驗平台。

LABBfest.場館經營人Sumet Yordkaew（圖／記者廖珪如攝影）

LABBfest. 獨立平台

清邁的市場開發性更大，由於清邁位於泰國較北方，相對曼谷涼爽、節奏慢，腹地遼闊、植被豐富，不少歐美人在此置產，音樂場館的商機處於最佳時間點，音樂場館LABBfest.是一座有歷史感的倉庫，場地有類似儲存穀物的凹槽，前去聽演唱的民眾可以體驗一把斜坡躺著聽的style，負責人Sumet Yordkaew說，他很希望能讓獨立樂團都在此演出，透過城市國際化的優勢，讓各國廠商都能聽見不同國家獨立樂團的聲音，讓他們能藉由此地發光。

6日LABBfest.音樂活動中，就來了日本、香港廠商，會在現場直接邀請樂團演出。從廠商角度看來，這不僅讓他們不僅有門票收入，還能透過場所內的飲料、酒水、和周邊產品銷售創造高毛利，帶來的龐大人流，能帶來的國際知名度與樂迷跨國消費。

場館經濟，泰國場地LIDO位於大學城中，有影視、環形舞台等多元場地，已經和台灣浮現音樂合作，此次商務行場館考察地之一。（圖／記者廖珪如攝影）

TT-Content大擴散 清邁場商機爆棚

