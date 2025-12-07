TT-Content大擴散 清邁場商機爆棚

記者／廖珪如清邁報導

文化部影視及流行音樂產業局副局長高明秀期望兩地商機能打開，兩地音樂人都可以參加兩地商機能打開，兩地音樂人可以互訪、參賽。（圖／記者廖珪如攝影）

文化部影視及流行音樂產業局今年重啟「流行音樂拓展東南亞計畫」，此次由瀚草文創董事長湯昇榮領軍，由40多位台灣音樂產業代表組成「Taiwan Beats」前進曼谷與清邁，5-7日，已啟動兩輪商務交流及show case；從樂團到參與廠商已達成赴日、泰演出及娛樂經紀、場地交流等多意向合作。今（7）日清邁商務媒合啟動，影視及流行音樂產業局高明秀指出，兩地因多元文化而能自然地融合在一起，也歡迎泰國樂手參加我國金音獎，共同打開更大市場。

團長湯昇榮全泰文演講時，重申了TT-Content（ Taiwan and Thailand ）的重要性，期望讓我們的合作與交流可以穿透語言的隔閡。讓我們一起努力，將這股跨越影視與音樂熱情延續下去。我們能聽到更多由台灣與泰國音樂人共同打造動人旋律，也能藉由國際平台將這股量能擴張到全球。

文化部影視及流行音樂產業局啟動新南向，商務團團長、瀚草文創董事長湯昇榮強調台泰兩地合作。（圖／記者廖珪如攝影）

參展廠商之一繹琛有限公司赴泰代表高翔煜接受《三立新聞網》採訪時指出，現在因為產業的變化，例如串流平台的興起，台灣樂團、藝人的經營模式會有不同的思維，例如以英文歌為主要創作的團體會比較吃香，那就需要去操作曝光打開知名度，讓聽眾能觸及到他們時，再將團體的量能「落地」，例如音樂祭、實體場館演出、周邊商品等。

華貴娛樂赴泰代表蕭貴倫說，泰國BL劇及樂中主題曲在台灣受到歡迎，所以多次赴泰將泰國的團體帶到台灣，也尋找台灣能夠赴泰合作的機會。

