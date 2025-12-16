TTONE跨越式成果發表 以智慧打造高效便民服務

臺東縣政府在大禮堂舉辦「TTONE跨越式—創新科技，縣政共榮」示範應用計畫成果發表會

國際發展及計畫處處長李素琴為大家說明TTONE跨越式服務成果

為落實數據治理與智慧應用，臺東縣政府國際發展及計畫處今（114）年度推動「TTONE跨越式—創新科技，縣政共榮」示範應用計畫，攜手縣府多個局處共同導入城市數據共享平臺與創新服務升級，並且舉辦成果發表會，展現縣府跨域協作、以資料驅動施政的新能量。



「TTONE跨越式—創新科技，縣政共榮」成果發表會，由副縣長王志輝主持，他表示，「TTONE 跨越式」這套系統，非常感謝曹劍秋參議把它建置完成，也感謝李素琴處長接任後，帶領團隊把TTONE應用在為民服務的工作上。這不僅象徵臺東以資料驅動施政的階段性成果，更代表縣府致力於讓資料「流通、整合、再生」的永續願景，透過持續優化的資料平臺、跨局處協作機制，以需求為中心的數據應用，臺東正逐步實現讓資料成為前進的力量，持續邁向「資料驅動、決策精準、服務貼心」的智慧治理新階段。



國際發展及計畫處處長李素琴也對曹參議先前帶領國計處團隊，建置完整倉儲資料表達感謝，建置過程也要感謝地政處提供最新的地籍圖層，落實了便民的效能。

李處長說，國計處推出全新一頁式網站，整合孕前檢查、孕期補助、產後照護以及入國小前就學補助、育兒服務、懷孕媽媽心理輔導、醫療院所資源查詢、免費口腔檢查與塗氣服務。



旅宿重點成果方面，交通及觀光發展處卜處長表示，TTONE 導入旅宿業稽核E化流程整合地方及中央旅宿資料，建立透明、標準化且高效率的管理模式。此資訊應用的創新系統，更獲得中央及各地方縣市政府的驚艷與肯定，紛紛表示將到臺東取經。



農業重點成果方面，近3年風災劇增，縣內農損災損嚴重，縣府團隊串聯農業處、各鄉鎮公所申請資料、地政處地籍資料，以及歷年補助清冊，整合於TTONE平臺打造「災損救助通」，提供使用者依照不同主題、年度、範圍等條件繪製單一或多作物分布圖，協助承辦窗口，縮短勘災流程。



另外，衛生局介接臺東縣食品業者資料、臺東縣食安稽查紀錄並結合TTONE資料倉儲以及TTONE GIS圖資服務，減輕同仁業務負擔，加速行政效能，更透過GIS地圖圖資，公開全縣食品業者的檢測結果，讓民眾食的安心。