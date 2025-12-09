TTONE跨越式成果發表 以智慧驅動縣政打造高效便民服務

【記者 朱達志／台東 報導】為落實數據治理與智慧應用，臺東縣政府國際發展及計畫處今（114）年度推動「TTONE 跨越式—創新科技，縣政共榮」示範應用計畫，攜手縣府多個處(局)共同導入城市數據共享平台與創新服務升級，並於今（12/9）日特別舉辦成果發表記者會，展現縣府跨域協作、以資料驅動施政的新能量。

記者會由王志輝副縣長及各處(局)代表共同揭示各項指標性應用成果，分別為：

一、農業重點成果：災損救助通

近3年風災劇增，縣內農損災損亦大幅劇增，如何應用數位工具加速農損審核為首要解決痛點，為此縣府團隊串聯本府農業處、各鄉鎮公所申請資料、本府地政處地籍資料，以及歷年補助清冊，整合於TTONE平台打造「災損救助通」，提供使用者依照不同主題、年度、範圍等條件繪製單一或多作物分布圖。支援主題:災損分布、有機農地分布、產履驗證農地分布等主題。協助第一線承辦窗口，由系統自動比對歷年差異，快速勾稽提升審查效率，縮短勘災流程，並支援誤差設定與資料下載。

二、旅宿重點成果：智慧旅宿管理新模式

TTONE 導入旅宿業稽核E化流程整合地方及中央旅宿資料，建立透明、標準化且高效率的管理模式。透過系統化作業、自動化比對與行動查核，降低人工作業，不僅大幅提升行政效能，更將會讓旅宿資訊以地圖圖層呈現，讓旅遊臺東的觀光客快速搜尋安心的住宿地點。除此之外，交通及觀光發展處卜處長表示此資訊應用的創新系統，更獲得中央及各地方縣市政府的驚艷與肯定，紛紛表示將來臺東取經。

三、育見台東：婚後孕前到學齡 一頁掌握完整福利

國計處推出全新一頁式網站，整合孕前檢查、孕期補助、產後照護以及入國小前就學補助、育兒服務、懷孕媽媽心理輔導、醫療院所資源查詢、免費口腔檢查與塗氣服務。

網站透過時間軸功能，清楚呈現孕前、孕期、產後到幼兒成長的各項福利安排，讓婦女與家庭可以依照婚後孕前至兒童6歲前的各個階段，輕鬆點擊瀏覽、即時獲取資訊。

資訊完整透明，並提供各科處服務專線，打造從孕前、育兒到就學前的全程關懷體驗！

四、食安地圖: 臺東縣食品安全資料庫

本府衛生局介接臺東縣食品業者資料、臺東縣食安稽查紀錄並結合TTONE資料倉儲以及TTONE GIS圖資服務，減輕同仁業務負擔，加速行政效能，更透過GIS地圖圖資，公開全縣食品業者的檢測結果，讓民眾可以以輕鬆易用的方式，檢索全縣食品安全狀況，讓民眾食的安心，守護全縣健康。

「TTONE 跨越式」不僅象徵臺東以資料驅動施政的階段性成果，更代表縣府致力於讓資料「流通、整合、再生」的永續願景。透過持續優化的資料平臺、跨處(局)協作機制，以需求為中心的數據應用，臺東正逐步實現「讓資料成為前進的力量」，持續邁向「資料驅動、決策精準、服務貼心」的智慧治理新階段。（照片記者朱達志翻攝）