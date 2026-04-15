TTX民間兵推模擬2030後川普時代 檢視台海生存選項與韌性

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「2026 TTX政經軍心情勢推演」以2030年為想定背景，模擬美中全面性戰略競爭及中東衝突等變數下的「後川普時期全球重組」。（攝影／蕭介雲）

「2026 TTX政經軍心情勢推演」今（15）日舉行，此次以2030年為想定背景，模擬美中全面性戰略競爭及中東衝突等變數下的「後川普時期全球重組」，推演重點為提升台灣面對中國封鎖時的全社會韌性能力。

會議在致詞結束後，即展開為期兩天的兵推，前AIT台北辦事處處長司徒文與前美國國防部官員胡振東等人在兵推時，擔任「美國隊」，針對台灣緊張局勢進行狀況推演。

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中華戰略暨兵棋研究協會理事長黃介正會前受訪時表示，民間針對台海情勢展開兵棋推演，與軍方正在舉行的「漢光42號電腦兵推」演習相輔相成。

黃介正說，兩者並非競爭關係，而是結合政府、民間力量，共同研擬防衛作戰與社會韌性應對方案。

與漢光兵推相輔相成，納美伊戰爭參考

黃介正並說明，此次民間兵推側重關鍵基礎設施與社會韌性，涵蓋電廠、海空交通及能源儲備；即使美國、伊朗的戰爭在遠方，也能衝擊台灣，所以特別推演遠程危機對台灣的全社會韌性影響。

這場民間兵推是由政治大學國際關係研究中心、台灣安全研究中心、亞太政策研究協會等單位共同舉辦。

前AIT台北辦事處處長司徒文與前美國國防部官員胡振東等人在兵推時，擔任「美國隊」，針對台灣緊張局勢進行狀況推演。（攝影／蕭介雲）

兵推受到多國重視和參與討論或觀摩，預計明天公布兵推結果，國民黨立委陳永康、黃介正、退役中將田在勱等人均出席。

這次是以2030年為想定背景，透過系統性情境設計與跨領域分析，探討台灣在複合安全壓力下的戰略選項與政策回應。

中國灰色地帶脅迫，將提戰略一致性政策建議

想定設計建立在「後川普時期全球重組」的情境基礎上，假設美中持續處於全面性戰略競爭，並伴隨中東衝突、能源供應鏈震盪與區域安全緊張升高等多重變數。

主辦單位說明，在此架構下，推演進一步設定中國對台採取結合政治、軍事與經濟手段的「灰色地帶脅迫」，並可能逐步升高至封鎖導向行動，以測試台灣的應對能力與政策韌性。

推演目的上，此次突破傳統以軍事衝突為主軸的兵推模式，而是採「政治、經濟、軍事、社會」整合架構，強調跨領域互動與系統性風險分析。

推演透過多情境模擬與決策推進機制，檢視在複雜環境下，政策選擇的限制條件與連鎖效應，最終目標在於，提出具可行性與戰略一致性的政策建議。

(原始連結)





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