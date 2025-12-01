tuki.首度登台就攻蛋！時間地點、實名制登記抽選時程、票價座位一次看

日本新世代創作女聲 tuki. 以一首《晚餐歌》席捲日本樂壇，締造突破7億串流紀錄，在YouTube累積超過1.2億次觀看，如今還是女高中生的她將於2026年4月4日、4月5日登上台北小巨蛋，消息一出讓台灣樂迷都相當驚喜，笑問：「她要跟學校請假開巡演嗎？」tuki自13歲在TikTok上以自彈自唱嶄露頭角後，憑藉獨特嗓音和細膩創作在短短幾年內成為日本樂壇矚目焦點，更於2024年登上NHK紅白歌合戰舞台，成為史上最年輕的女高中生創作歌手。這場台北首演將帶來她從網路創作到武道館舞台的音樂歷程，為樂迷獻上最真摯的音樂告白。tuki.演唱會時間地點、售票時間、票價座位、購票福利、必聽歌單不斷更新。

tuki. 台北小巨蛋演唱會｜時間地點

演出日期：

2026/04/04（六）17:00

2026/04/05（日）17:00

演出地點：台北小巨蛋

日本創作女聲 tuki. 首度登台就唱進小巨蛋。（圖／大鴻藝術BIG ART、超級圓頂SUPER DOME提供）

tuki. 台北小巨蛋演唱會｜售票時間

【登記抽選】

登記時間：2025/11/24（一）13:00～11/26（三）13:00

登記平台：遠大售票

結果發表：2025/11/28（五）12:00 後 中選者將陸續成立待繳費訂單及以EMAIL和簡訊通知

結帳期間：2025/11/28（五）確認中選後～11/29（六）13:00 截止

小提醒：

(1) 本活動採取實名制登記，將依據登記訂單進行抽選。

(2) 每位會員帳號每一場次最多限登記兩張票券（可分次登記）。每個證件號碼於同一場次僅限登記一次，無法重複登記。

(3) 登記證件名義不限會員本人。

【一般販售】

tuki. 台北小巨蛋演唱會｜票價、座位圖

演出票價：NT$ 5,280 / NT$ 4,280 / NT$ 3,280 / NT$ 2,280 / NT$ 800 / 身障席NT$ 400

座位圖：

tuki.小巨蛋演唱會座位圖。（圖／大鴻藝術 BIGART）

tuki. 台北小巨蛋演唱會｜必聽歌單

tuki.（ツキ）在15歲時以出道曲《晚餐歌》橫掃各大排行榜，不僅榮登Billboard Japan Hot 100與Oricon冠軍，更以破7億次串流播放締造J-POP史上傳奇。2025年推出首張專輯《15》後，她登上日本武道館舉辦首次大型演唱會，成為史上最年輕登上該舞台的創作歌手。

《晚餐歌》

《地獄情書（地獄戀文）》

《櫻花和你還有我（サクラキミワタシ）》

《一輪花》

《鬆弛波形（ひゅるりらぱっぱ）》

《在星街站（星街の駅で）》

《愛情的儲存期限（愛の賞味期限）》

《Guilty（ギルティ）》

（影片來源：tuki.(16) YouTube，如遭移除敬請見諒）

