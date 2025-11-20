tuki.首度登台就攻蛋！11/24實名制登記抽選！時間地點、售票時間、票價座位一次看
明年4月台北小巨蛋連唱兩場
日本新世代創作女聲 tuki. 以一首《晚餐歌》席捲日本樂壇，締造突破7億串流紀錄，在YouTube累積超過1.2億次觀看，如今還是女高中生的她將於2026年4月4日、4月5日登上台北小巨蛋，消息一出讓台灣樂迷都相當驚喜，笑問：「她要跟學校請假開巡演嗎？」tuki自13歲在TikTok上以自彈自唱嶄露頭角後，憑藉獨特嗓音和細膩創作在短短幾年內成為日本樂壇矚目焦點，更於2024年登上NHK紅白歌合戰舞台，成為史上最年輕的女高中生創作歌手。這場台北首演將帶來她從網路創作到武道館舞台的音樂歷程，為樂迷獻上最真摯的音樂告白。tuki.演唱會時間地點、售票時間、票價座位、購票福利、必聽歌單不斷更新。
tuki. 台北小巨蛋演唱會｜時間地點
演出日期：
2026/04/04（六）17:00
2026/04/05（日）17:00
演出地點：台北小巨蛋
tuki. 台北小巨蛋演唱會｜售票時間
【登記抽選】
登記時間：2025/11/24（一）13:00～11/26（三）13:00
登記平台：遠大售票
結果發表：2025/11/28（五）12:00 後 中選者將陸續成立待繳費訂單及以EMAIL和簡訊通知
結帳期間：2025/11/28（五）確認中選後～11/29（六）13:00 截止
小提醒：
(1) 本活動採取實名制登記，將依據登記訂單進行抽選。
(2) 每位會員帳號每一場次最多限登記兩張票券（可分次登記）。每個證件號碼於同一場次僅限登記一次，無法重複登記。
(3) 登記證件名義不限會員本人。
【一般販售】
售票時間：2025/12/10（三）12:00
售票平台：遠大售票
小提醒：視主辦單位票券販售情況，將有不實施一般販售之可能。
tuki. 台北小巨蛋演唱會｜票價、座位圖
演出票價：NT$ 5,280 / NT$ 4,280 / NT$ 3,280 / NT$ 2,280 / NT$ 800 / 身障席NT$ 400
座位圖：
tuki. 台北小巨蛋演唱會｜必聽歌單
tuki.（ツキ）在15歲時以出道曲《晚餐歌》橫掃各大排行榜，不僅榮登Billboard Japan Hot 100與Oricon冠軍，更以破7億次串流播放締造J-POP史上傳奇。2025年推出首張專輯《15》後，她登上日本武道館舉辦首次大型演唱會，成為史上最年輕登上該舞台的創作歌手。
《晚餐歌》
《地獄情書（地獄戀文）》
《櫻花和你還有我（サクラキミワタシ）》
《一輪花》
《鬆弛波形（ひゅるりらぱっぱ）》
《在星街站（星街の駅で）》
《愛情的儲存期限（愛の賞味期限）》
《Guilty（ギルティ）》
（影片來源：tuki.(16) YouTube，如遭移除敬請見諒）
