tuki.小巨蛋演唱會抽選規則一次看！11/24起限時3天開放登記

【緯來新聞網】以一曲〈晚餐歌〉征服串流平台、登上第75屆NHK紅白歌合戰的日本創作歌手tuki.（ツキ），將於2026年首度登台舉辦個人演唱會，台北場演出將於4月4日至5日在台北小巨蛋登場。

tuki.小巨蛋演唱會將於明年4月登上台北小巨蛋。（圖／取自大鴻藝術 BIGART FB）

「tuki. 1st ASIA TOUR 2026 in TAIPEI」由大鴻藝術BIG ART與超級圓頂SUPER DOME共同主辦，門票將採實名制抽選登記，登記時間為2025年11月24日13時至11月26日13時。



中選名單將於11月28日中午12時起透過電子郵件與簡訊通知，中選者須於11月29日13時前完成付款。若票券尚有餘額，將於12月10日中午12時開放一般販售。



演唱會票價從新台幣800元至5,280元不等，設有身障席票價為400元。活動嚴格實施實名制，票面將印上參加者姓名與證件號碼，資料不符將無法入場，且主辦單位恕不負責。



每位會員帳號每場最多可登記兩張票券，證件號碼於同一場次不得重複登記，參加者需妥善保護個人資料，避免因資料洩露影響權益。演出當天將禁止攜帶專業攝錄設備、螢光棒、望遠鏡等違規物品進場，全場亦嚴禁拍攝、錄影與直播。主辦單位提醒，特區座位觀眾演出途中可於自身座位內站立觀賞，觀眾需自行斟酌購票。

