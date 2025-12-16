為了高額「營收」睜隻眼閉隻眼？報導踢爆Meta放任中國詐騙廣告流竄、發言人澄清未放棄管制

Meta雖然在中國無法提供Facebook、Instagram等服務，但中國廣告主卻是其營收的重要支柱。然而，這層關係背後似乎隱藏著巨大的道德爭議。

根據路透新聞公布深度調查報告，揭露Meta為了捍衛來自中國的鉅額廣告營收，長期容忍大量源自中國的詐騙、非法賭博與違禁品廣告。內部文件顯示，即便Meta明白這些廣告傷害全球使用者，但在營收成長的壓力下，高層似乎選擇了「視而不見」，甚至透過政策轉向讓詐騙廣告死灰復燃。

180億美元的大餅，含金量達30億美元的「有毒」營收

報告指出，2024年Meta在中國的廣告業務營收突破180億美元，佔其全球總營收超過10%。Meta內部估算，這筆鉅款中約有19% (即超過30億美元)來自推廣詐騙、非法賭博、色情或其他違禁內容的廣告。

而這凸顯Meta面臨的巨大矛盾：一方面要維護平台安全與使用者信任，另一方面卻難以割捨這塊高達數十億美元的「黑心」收益。

複雜的代理商網絡與「白名單」漏洞

不同於其他市場，Meta在中國採取了獨特的「代理商制度」，透過11家「頂級」轉銷商 (大型廣告代理)招募更小的「二級」代理商。這種多層結構創造了完美的防火牆，讓Meta難以直接審查底層的廣告主。

詐騙集團則利用以下手法規避偵測：

• 身分掩蓋：使用假帳號或盜用帳號。

• AI偽造：利用AI工具生成假的驗證文件。

• 技術偽裝 (Cloaking)：購買軟體工具，讓審查系統看到正常的頁面，但使用者點擊後卻跳轉到詐騙網站。

更嚴重的是Meta內部的「白名單」 (Whitelisting)機制，為了不得罪大型金主，透過頂級中國代理商購買的廣告享有特殊保護：即使被AI系統標記為違規，這些廣告不會被立即下架，而是保持上線狀態等待人工複審。由於人力不足，複審往往延宕數日甚至不了了之，讓詐騙廣告有足夠的時間收割受害者。

Mark Zuckberg下令解散打詐團隊？Meta發言人澄清

調查更揭露Meta內部在打擊詐騙上的反覆態度：

• 2024年初：內部確認中國是全球25%詐騙廣告的源頭。

• 2024年中 (掃蕩期)：成立反詐欺團隊並動用激進手段，成功將中國詐騙廣告營收佔比從19%壓低至9%。

• 2024年底 (轉向期)：執行長Mark Zuckerberg傳介入要求「轉向」，隨後將反詐欺團隊解散，針對新廣告代理商的凍結令也解除，目的是為了「解鎖」營收。

• 2025年中：隨著管制鬆綁，違禁廣告比例迅速回升至16%。

對此，Meta發言人Andy Stone回應表示，該反詐欺團隊原本就是臨時性質，Mark Zuckberg的指令是為了在全球範圍內「加倍努力」打擊詐騙，並非放棄相關作法。官方聲稱過去18個月已攔截4600萬則來自中國合作夥伴的違規廣告。

分析觀點：安全與獲利的永恆拉鋸

筆者認為，這份報告再次血淋淋地揭示了科技巨頭在「股東利益」與「社會責任」之間的取捨。對Meta而言，中國市場是一個極為特殊的存​​在：它不需要在那裡提供服務 (沒有維護使用者的成本)，卻能從那裡源源不絕地收取廣告費。

這種「只收錢、不負責」的結構性紅利，讓Meta很難有動力去根除詐騙，畢竟每一個被擋下的詐騙廣告，都是實打實的營收損失。雖然Meta強調一直在利用AI對抗複雜的犯罪集團，但在「白名單」這種商業邏輯凌駕於安全機制的設計被移除之前，使用者的動態牆恐怕還是難以清淨。

