TUTIS AI Club 年終盛會揭示全球 AI 新藍圖，戰略夥伴奕展科技獲頒年度貢獻獎

【記者蔡富丞/綜合報導】全球性的 AI 技術與商業社群 TUTIS AI Club 於今日舉行年終感恩餐會，會中不僅揭示了2026年宏大的全球擴張計畫與戰略合作，更將「2025年度最佳貢獻獎」的殊榮頒發給其重要戰略夥伴——專注於 Arm 架構高效能運算的奕展科技（EngineStar）。此次盛會匯聚了產官學界的領袖與 AI 愛好者，共同見證台灣在全球 AI 生態系中的關鍵角色。

TUTIS AI Club 擘劃全球新局，深化國際影響力

餐會上，TUTIS AI Club 創辦人發表了激勵人心的主題演說，回顧了社群在過去一年的快速成長，並正式宣布了2026年的全球佈局。為響應全球數位轉型的浪潮，TUTIS AI Club 將在馬來西亞新山、美國舊金山、日本東京及沙烏地阿拉伯成立大新城市分會，旨在連結各地創新樞紐，打造無國界的 AI 知識網絡。

另一項重大宣布是 TUTIS AI Club 與聯合國旗下之國際人工智能協會（IAIA）達成戰略合作，未來雙方將共同推動全球 AI 治理、倫理標準與教育課程的發展，展現了 TUTIS AI Club 從技術社群邁向全球政策影響力平台的決心。創辦人同時向所有與會者發出邀請，參與即將到來的 Computex Taipei 2026，屆時 AI Club 將設立國際專區，展示其全球會員的豐碩成果。

▲圖說：TUTIS AI Club 創辦人張羿文先生於年終感恩餐會上，闡述社群2026年的全球擴張藍圖與國際合作願景。

晚會的高潮，是將「2025年度最佳貢獻獎」頒發給在 AI 基礎設施領域取得卓越成就的奕展科技。作為 TUTIS AI Club 的重要技術夥伴，奕展科技不僅積極參與社群活動，更以其領先的技術實力，為會員提供了強大的算力支持。

奕展科技在會中展示了其最新發布、基於 Arm 架構的新一代 AI 伺服器 V-Altra Falcon。該伺服器專為大型語言模型（LLM）的推論應用進行了深度優化，其效能表現令人矚目：

1.極致 AI 效能：在處理 LLaMA 等模型時，推論速度比市場主流的 x86 架構處理器快上 4 倍。

2.優異空間與能效：在同一機架空間內，實現了 3 倍 的空間縮減、2.5 倍 的效能提升與 2.8 倍 的功耗降低，為企業的數據中心帶來革命性的成本效益。

此項技術突破完美呼應了 AI Club 推動「自建算力」與「數據主權」的核心理念，為企業在 AI 時代提供了兼具效能與經濟效益的解決方案。

▲圖說：TUTIS AI Club 創辦人張羿文先生（右）頒發年度貢獻獎予奕展科技董事長陳奕安先生（左）。

攜手共創 AI 輝煌未來

TUTIS AI Club 創辦人表示：「AI 的未來建立在開放、協作與強大的基礎設施之上。像奕展科技這樣的夥伴，不僅是技術的先行者，更是與我們共同實現願景的築夢者。他們讓高效、節能的 AI 算力變得觸手可及。」

奕展科技代表在領獎時也感性地說道：「非常榮幸能獲得 AI Club 的肯定。我們相信 Arm 架構是 AI 運算的未來，而我們的使命就是將這股力量釋放出來。我們期待與 AI Club 的會員們更緊密地合作，共同在 Computex 2026 上向世界展示台灣的 AI 實力。」

晚會在熱烈的交流與對未來的期盼中圓滿落幕，象徵著一個由社群驅動、技術引領的全球 AI 新時代正加速到來。