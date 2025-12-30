TUTIS AI Club 年終盛會揭示全球 AI 新藍圖，戰略夥伴奕展科技獲頒年度貢獻獎
【記者蔡富丞/綜合報導】全球性的 AI 技術與商業社群 TUTIS AI Club 於今日舉行年終感恩餐會，會中不僅揭示了2026年宏大的全球擴張計畫與戰略合作，更將「2025年度最佳貢獻獎」的殊榮頒發給其重要戰略夥伴——專注於 Arm 架構高效能運算的奕展科技（EngineStar）。此次盛會匯聚了產官學界的領袖與 AI 愛好者，共同見證台灣在全球 AI 生態系中的關鍵角色。
TUTIS AI Club 擘劃全球新局，深化國際影響力
餐會上，TUTIS AI Club 創辦人發表了激勵人心的主題演說，回顧了社群在過去一年的快速成長，並正式宣布了2026年的全球佈局。為響應全球數位轉型的浪潮，TUTIS AI Club 將在馬來西亞新山、美國舊金山、日本東京及沙烏地阿拉伯成立大新城市分會，旨在連結各地創新樞紐，打造無國界的 AI 知識網絡。
另一項重大宣布是 TUTIS AI Club 與聯合國旗下之國際人工智能協會（IAIA）達成戰略合作，未來雙方將共同推動全球 AI 治理、倫理標準與教育課程的發展，展現了 TUTIS AI Club 從技術社群邁向全球政策影響力平台的決心。創辦人同時向所有與會者發出邀請，參與即將到來的 Computex Taipei 2026，屆時 AI Club 將設立國際專區，展示其全球會員的豐碩成果。
晚會的高潮，是將「2025年度最佳貢獻獎」頒發給在 AI 基礎設施領域取得卓越成就的奕展科技。作為 TUTIS AI Club 的重要技術夥伴，奕展科技不僅積極參與社群活動，更以其領先的技術實力，為會員提供了強大的算力支持。
奕展科技在會中展示了其最新發布、基於 Arm 架構的新一代 AI 伺服器 V-Altra Falcon。該伺服器專為大型語言模型（LLM）的推論應用進行了深度優化，其效能表現令人矚目：
1.極致 AI 效能：在處理 LLaMA 等模型時，推論速度比市場主流的 x86 架構處理器快上 4 倍。
2.優異空間與能效：在同一機架空間內，實現了 3 倍 的空間縮減、2.5 倍 的效能提升與 2.8 倍 的功耗降低，為企業的數據中心帶來革命性的成本效益。
此項技術突破完美呼應了 AI Club 推動「自建算力」與「數據主權」的核心理念，為企業在 AI 時代提供了兼具效能與經濟效益的解決方案。
攜手共創 AI 輝煌未來
TUTIS AI Club 創辦人表示：「AI 的未來建立在開放、協作與強大的基礎設施之上。像奕展科技這樣的夥伴，不僅是技術的先行者，更是與我們共同實現願景的築夢者。他們讓高效、節能的 AI 算力變得觸手可及。」
奕展科技代表在領獎時也感性地說道：「非常榮幸能獲得 AI Club 的肯定。我們相信 Arm 架構是 AI 運算的未來，而我們的使命就是將這股力量釋放出來。我們期待與 AI Club 的會員們更緊密地合作，共同在 Computex 2026 上向世界展示台灣的 AI 實力。」
晚會在熱烈的交流與對未來的期盼中圓滿落幕，象徵著一個由社群驅動、技術引領的全球 AI 新時代正加速到來。
