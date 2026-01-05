TVB典禮首例！林盛斌領獎太嗨 敲斷獎盃成全場焦點 台上台下瞬間炸鍋

記者林宜君／台北報導

最佳男主持人林盛斌身上，他激動發言時意外將獎盃敲斷，台上台下瞬間爆笑，也成為全場話題。（圖／翻攝自TVB FB）

香港TVB「萬千星輝頒獎典禮2025」於昨晚在澳門盛大舉行，《新聞女王2》成為最大贏家，一舉橫掃9項大獎，其中佘詩曼四度封視后，再創歷史紀錄，黃宗澤陪跑多年後，終於奪下視帝，感動落淚。典禮高潮則落在最佳男主持人林盛斌身上，他激動發言時意外將獎盃敲斷，台上台下瞬間爆笑，也成為全場話題。

佘詩曼憑藉《新聞女王2》的出色表現，連續第四次奪得視后。（圖／翻攝自TVB FB）

黃宗澤則歷經十次陪跑，最終抱走視帝獎座，忍不住淚灑舞台。（圖／翻攝自TVB FB）

佘詩曼憑藉《新聞女王2》的出色表現，連續第四次奪得視后，她在致詞時感謝劇組與粉絲多年支持，稱「每一份努力都值得被看見」，觀眾掌聲如雷。黃宗澤則歷經十次陪跑，最終抱走視帝獎座，忍不住淚灑舞台，他表示：「每一次努力都不白費，今天是對我的肯定。」

林盛斌（左）激動發言時意外將獎盃敲斷，王祖藍（右）在旁幽默調侃：「TVB開台以來第一位敲爛獎座的人，落地開花！」。（圖／翻攝自TVB FB）

典禮中最令人忍俊不禁的橋段，莫過於林盛斌（阿Bob）領取最佳男主持獎時的意外。他在發表感言談及多年來面對的負評與努力，激動表示「要繼續做最好的主持人」，並將獎盃用力放到講台上，沒想到底座當場斷裂，獎盃分成兩截。現場一片譁然，但林盛斌機智回應：「我本來只有一個獎，現在有兩個了！」瞬間化解尷尬，也引發全場大笑。王祖藍也在旁幽默調侃：「TVB開台以來第一位敲爛獎座的人，落地開花！」據了解，破碎的獎盃為典禮道具，TVB已承諾將補發正式獎杯給林盛斌，整場頒獎典禮因此多了歡笑與紀錄。

