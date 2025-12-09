TVB御用中風王外出拿柺杖 罕談背後真相

〔記者林南谷／綜合報導〕75歲TVB「御用富翁」潘志文，曾是亞視一線小生，因其高大外型和富豪氣質，在《天地男兒》、《再創世紀》等經典港劇中塑造了深入民心角色，至今仍有極高人氣。近年，潘志文因多次在港劇飾演中風角色，而被網友封為「御用中風王」。

港媒報導，不久前潘志文被目擊撐柺杖外出，引發外界對其健康狀況擔憂。對此，潘志文在最近一次訪問澄清身體並無大礙，雖已75歲仍然打扮年輕，當天身穿黃橙色襯衫搭配綠色西裝，他更戴上螢光綠色的圓形框眼鏡，遠比實際年齡年輕。

潘志文解釋，自己其實是一名柺杖收藏家，從20歲起就開始收藏，至今已擁有數10支各式各樣的柺杖，當中不乏海南黃花梨、金絲楠木等名貴木材，透露使用柺杖只是個人愛好，並非健康出問題。

