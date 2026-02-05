「TVB御用八婆」李楓 神隱多年住老人院近況曝光

〔記者林南谷／台北報導〕72歲香港舞台劇資深演員、有TVB「御用八婆」之稱的李楓，1975年第5期藝訓班畢業後曾簽約TVB，因獲導演相中曾一度轉型拍電影，曾參演電影包括《我未成年》、《撞板風流》、《人細鬼大》、《我老婆唔夠秤》、《乾柴烈火》與及《我左眼見到鬼》，大多飾演牙尖嘴利的寒酸岳母。

港媒報導，李楓2020年4月與TVB約滿後決定退休，淡出大眾視線的她近日被巧遇，最新近況再度曝光。

日前有網友在臉書曝光一段短片：「有沒人認得她？」影片中看到有2位女士正為一班「老友記」表演，有人留言：「李楓老師」、「好久沒有她的消息」，目擊網友形容，久違的李楓身形變得豐滿，但唱歌中氣十足，並未因淡出幕前而生疏，精神狀態亦很好。

報導指出，李楓2023年曾向媒體透露入住老人院已近1年，慶幸分配到獨立房間，居住環境不錯，隱私算好更笑稱：「講電話都不怕被人偷聽，年紀大有港府資助，兒子亦有分擔部份費用，最重要不要煩到別人。」更不覺得晚景悽慘，稱最壞的日子已過去，雖談不上豐衣足食，但現能有三餐溫飽已很感恩。

李楓曾經有過一段姻婚，不過老公沉迷炒股，全家從九肚山豪宅搬到村屋，她甚至賣嫁妝為夫還債，經歷過2次破產，1995年決定離婚並重回TVB拍戲養活一對子女，曾因窮困只能日花20元港幣(約80元台幣)。

