TVB獎座「價值5百萬」！是港人近五年年薪 佘詩曼《新聞女王》橫掃大獎

記者王培驊／綜合報導

佘詩曼以《新聞女王2》獲得大灣區視后。（圖／翻攝自微博）

香港無綫電視（TVB）一年一度的重頭戲《萬千星輝頒獎典禮2025》於昨晚（2026年1月4日）在澳門上葡京綜合渡假村盛大舉行。今年頒獎禮除了揭曉各大獎項得主外，獎座的驚人價值同樣引發關注，可說是名利雙收。

黃宗澤、佘詩曼以《新聞女王2》獲得大灣區雙料視帝、視后。（圖／翻攝自微博）

根據中國媒體報導指出，本屆TVB獎座總價值高達128萬港幣（約新台幣516萬元），TVB表示，本次頒獎典禮的獎座由珠寶品牌「福滿臨珠寶」贊助，這已是該品牌連續第三年提供高價獎座。資料顯示，2023年TVB頒獎禮的獎座價值約83萬港幣，2024年則加碼至128萬港幣，今年延續同規模，成為歷年最具價值的獎座之一。以香港統計處2025年最新公布的薪資中位數22,500港幣計算，128萬港幣的獎座價值相當於一般港人56個月薪水，近五年收入。

黃宗澤以《新聞女王2》獲得大灣區視帝。（圖／翻攝自微博）

頒獎典禮由TVB翡翠台現場直播，包括最佳男主角、最佳女主角、最佳男配角、最佳女配角，以及大灣區視帝視后等重要獎項。今年，《新聞女王2》表現突出，黃宗澤及佘詩曼分別獲得大灣區視帝、視后。黃宗澤在台上表示，感謝TVB多年栽培，並感謝與佘詩曼的合作。

TVB獎座總價值高達128萬港幣（約新台幣516萬元）。（圖／翻攝自微博）

佘詩曼則感謝觀眾及幕後團隊的努力，並希望港劇在更多地區受到歡迎，延續香港精神。此外，《新聞女王2》同時獲得「大灣區最喜愛TVB劇集」，而「大灣區最喜愛TVB綜藝及資訊節目」則由《女神配對計劃》奪得，幕後及參與人員一同上台領獎，場面熱鬧。

