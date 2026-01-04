TVB總經理曾志偉屢傳被炒魷魚 今晚見真章

〔記者林南谷／綜合報導〕72歲資深港星曾志偉現任香港TVB電視台總經理，任職4年屢傳被炒魷魚，去年11月下旬在《萬千星輝賀台慶2025》直播結束過後，他斬釘截鐵表示仍會繼續擔任總經理，更說自己正做著呢！面對媒體不斷追問，曾志偉巧妙回答：「總有一天不做。」然後立刻接著說：「但不是今天。」

香港《星島日報》昨取得獨家消息，指TVB今(4)日晚間在澳門舉行《萬千星輝頒獎典禮2025》，特別增設一個環節答謝曾志偉多來對TVB付出，更會向他頒發一個重量級獎項。據了解，曾志偉今晚頒獎後會宣布卸任總經理一職，並轉而擔任顧問一職。

港媒報導，曾志偉早在去年11月就被傳將卸任TVB高層一職，好友、資深港星陳百祥也爆料曾叫他不要再做，曾志偉當時附和表示快不做了，又說等台慶之後再講。直到台慶當晚，曾志偉被媒體追問離職傳聞，他強調會繼續做，笑言是誤傳：「總有一日不做，但不是今天，暫時還沒被炒魷魚，都還是這個位置，件事是誤傳。」

當時曾志偉澄清自己沒有計劃離開TVB，但被問到合約何時到期？他則顧左右而言他表示不知道，強調自己也沒有離開想法。

