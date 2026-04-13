TVBS傳裁員鎖定資深主播！開台元老「奉勸1事」：淚中帶香

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57歲主播吳安琪已證實離開電視圈。(圖／TVBS官網)

TVBS近期傳出大規模人力縮編，繼先前裁撤攝影、SNG工程與駐地記者後，最新一波調整傳出將影響多位資深主播，引發媒體圈關注。對此，身為開台元老的資深媒體人王尚智也說話了。

根據相關消息，此波裁員名單點名多位資深新聞人，其中57歲主播吳安琪已證實離開電視圈。她受訪時表示，對於離開抱持平常心，並感謝公司多年栽培，正式告別主播工作。

至於另一位主播謝向榮則否認遭裁，並持續於假日晚間播報新聞，以實際行動回應外界傳聞。而資深主播方念華則傳出暫未列入裁員名單，但被形容為「留校察看」狀態。

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資深媒體人王尚智。（圖／翻攝臉書／王尚智）

對於此次人事調整，曾為TVBS開台元老的資深媒體人王尚智透過社群發聲指出，相關裁員消息其實早在業界流傳已久。他分析，台灣電視產業正面臨廣告收入下滑的壓力，加上人工智慧技術快速發展，使得媒體營運成本與人力配置出現重大變化。

王尚智進一步指出，在成本考量下，薪資較高且年資較深的主播，往往成為企業優先調整的對象。他認為，這波人事變動反映產業結構轉型的現實壓力。

面對裁員風波，王尚智也以「開台滄桑老前輩」身分向同業建議，「奉勸主播們千萬不要傻傻請辭！資遣25個月還是『淚中帶香』！」

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