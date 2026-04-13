TVBS傳裁掉資深主播！開台元老滄桑發聲勸：千萬別傻傻請辭走人啊

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娛樂中心／莊芷榆報導

TVBS電視台近期爆發大規模裁員潮，資深主播成為首波受影響對象。（圖／翻攝自TVBS官網）

TVBS電視台近期爆出大規模人力縮編，最新一波裁員名單指向多位資深主播。其中57歲主播吳安琪已證實告別電視圈，謝向榮則出面否認，方念華傳出「留校察看」。對此，身為開台元老的資深媒體人王尚智滄桑發聲，點出電視圈面臨廣告萎縮與AI崛起的殘酷現實，並奉勸老將們「拿資遣費最香」，千萬別傻傻主動請辭。

TVBS電視台（T台）近期進行大規模人力結構調整，繼今年2月與3月相繼裁撤攝影、SNG工程及駐地記者達百餘人後，最新一波縮編行動將矛頭指向了資深元老級主播。傳聞名單中包含謝向榮、吳安琪與方念華等人，引發業界高度關注。

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針對裁員傳聞，57歲的資深主播吳安琪受訪時坦承已被裁員，她心情平靜感謝公司多年來的栽培，正式告別電視圈。另一方面，謝向榮則堅稱工作一切如常，並於假日晚間繼續播報黃金時段新聞，親自破除遭裁傳言；而備受矚目的重量級主播方念華，據知情人士透露，目前「暫時」未在名單內，被列為「留校察看」狀態，但也讓台內其他資深主播感到憂心忡忡。

資深媒體人王尚智分析，電視圈因廣告萎縮與AI崛起面臨嚴峻挑戰，資深主播因高薪成節省成本目標。（圖／ 翻攝自王尚智臉書）

面對老東家的人事大地震，曾是TVBS開台元老、現為資深媒體人的王尚智透過臉書發表看法。他直言，T台裁員的消息早在去年底便於業界盛傳。王尚智分析，台灣電視市場正面臨廣告大幅萎縮的困境，加上能替老闆「砍人省錢」的AI技術強勢來襲，這波裁員潮可說是無可避免；而資深主播因薪資高且接近退休年齡，自然成為節省成本的首要開刀對象。

王尚智以「滄桑老前輩」的身分向同業喊話，奉勸面臨裁員風暴的主播們千萬不要因為面子而主動請辭。他強調，相較於摸摸鼻子走人，領取優渥的資遣費才是最實質的保障，甚至打趣形容「資遣25個月還是淚中帶香」。

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