TVBS前女主播宮鬥出局！再遭年邁母指控「不孝」 爭家產內幕曝

TVBS主播內鬥事件延燒3年暫時落幕。當年被指控參與霸凌同事古彩彥的前主播張靖玲，因不滿遭公司解雇，提告求復職但一審、二審均敗訴，案件目前上訴三審。不料，曾以「照顧老母」為由拒絕調職的張靖玲近日竟被82歲的母親指控不孝，指稱她盜取房屋權狀，甚至在家中堆滿雜物妨礙出入；甚至要求母親以老家房子向民間借貸200萬元，母女因房屋所有權問題對簿公堂。經台北地院審理，房屋為張母所有，判決張靖玲敗訴並必須返還權狀及搬離住所。

TVBS前女主播宮鬥出局，又遭82歲母親指控爭奪家產，一狀告上法院。（圖／翻攝自Irene Chang臉書）

據《鏡週刊》報導內容指出，TVBS前女主播張靖玲不僅因內鬥事件遭開除以及判決敗訴外，又遭母親一狀告上法院；張母指控，原和兒女居住在台北市的住所，丈夫過世後該房屋便登記在她名下，價值逾4千萬元。張母續指，她原預計在2023年將該住所賣掉，轉而購買坪數較小的房子，剩餘資金用來度過晚年，不料張靖玲不同意，母女因房屋問題不斷爭吵，女兒在家中也會對她做出不當舉動，造成她身心受創。

對此指控，張靖玲反駁，表示該房屋是在爸爸生前出資購買，當年是為提高銀行貸款才借名登記在媽媽名下，並非真正所有權人；張靖玲甚至提交一段錄音檔，內容顯示媽媽曾對他說：「房子是我們三個人的。」因此，張靖玲認為她持有權狀及居住該房屋均為合法，媽媽不得片面要求她搬離。

經法官審酌，認為該段錄音是母女2人針對是否將房屋向民間借貸的爭論內容，無法憑片面言語，推認張母否定自己對房屋的所有權，且張靖玲無法舉證房屋是以借名名義登記在張母名下。

法官表示，張靖玲並非房屋所有權人，即使張母曾將權狀交由她保管，但張母已要求「終止寄託關係」欲取回權狀，張靖玲需無條件歸還。此外，房屋是媽媽無償讓女兒居住，雙方並未約定期限；因此，依《民法》規定，張母可隨時要求張靖玲返還。

針對張靖玲主張母女間有互相撫養義務，法院認為，張靖玲已成年，身心健康且有謀生能力，不符合受扶養的法定要件。台北地院日前判決張靖玲敗訴，並需返還權狀並搬離住所。目前，張靖玲已上訴二審。

