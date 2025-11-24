TVBS台南民調落後陳亭妃13個百分點 謝龍介：藍白合會有新局面

謝龍介指獲提名、藍白合底定後民調會有新局面。資料照 李政龍攝



針對TVBS台南市長最新民調，若民進黨陳亭妃與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度47%、謝龍介34％，陳領先謝13個百分點；若林俊憲對決謝龍介，兩人分別為38%、41%，謝領先林3個百分點。謝龍介今（24日）回應，獲國民黨提名，與民眾黨談定後，相信很快會呈現藍白合氣勢，屆時民調會有新局面。

TVBS民調中心今（24）日公布台南市長最新民調指出，若民進黨陳亭妃與國民黨謝龍介對決，陳亭妃支持度47%、謝龍介34％。若民進黨林俊憲對決謝龍介，兩人分別為38%、41%。若國民黨推派前立委陳以信與陳亭妃對決，陳亭妃支持度為60%，高於陳以信的13%。與今年9月調查相較，陳亭妃回升6個百分點，謝龍介略減2個百分點，雙方差距由5個百分點增至13個百分點。

廣告 廣告

謝龍介下午受訪時說，T台長期做民調，很有參考價值，指陳亭妃與林俊憲一年多花了上億元打初選，自己沒那個資源，民進黨認為初選勝出即當選，把所有資源投下去，其中參考數據有微妙變化，他會開始做打底工作。

謝龍介說，獲國民黨提名，與民眾黨談定後，相信很快會呈現藍白合氣勢，屆時民調會有新局面。

更多太報報導

預言盧秀燕棄選2028、韓國瑜這原因看壞！吳子嘉：侯友宜可能再戰

鄭麗文謁陵兩蔣推崇民主轉型 指民進黨是最大受益者也是破壞者

張麗善挺郝龍斌影響張嘉郡選雲林縣長？鄭麗文：大家安啦