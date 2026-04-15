TVBS吳安琪離開主播台 他發文恭喜「提前被資遣的人」原因曝光

資深主播吳安琪卸下主播身分，前體育主播田鴻魁發文恭喜，並道出背後原因。（圖／田鴻魁臉書）

TVBS電視台爆出大規模人力縮編，資深主播吳安琪坦承卸下主播身分，為新聞圈投下震撼彈，對此，ESPN前體育主播田鴻魁倒是樂觀表示：「我想恭喜那些提前被資遣的人，可以提前展開你們的第二人生」。

田鴻魁表示得知TVBS傳出裁員後，很多人抱怨公司把工作30年的員工裁掉，行為相當無情，不過他倒是持不同看法，「我想恭喜那些提前被資遣的人，可以提前展開你們的第二人生」，回憶起6年前被外商公司裁掉後，健康狀況出現異狀，由於是簽約主播，合約結束之後，收入歸零、沒有資遣費，加上疫情緊接而來，導致所有工作機會化為烏有，讓他不禁感嘆工作超過20年，為何會換來這般結果，甚至覺得這個社會不再需要自己。

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田鴻魁指出一個人若沒被逼到牆角，絕對不會有求生意志，便趁著疫情期間，閱讀不少書籍以及看了很多韓劇，經過一個月的沉澱後，確定下半場的人生目標，「我不要再為任何一間公司打拚，剩下的人生時間，我要為自己而活、做自己歡的事」，他強調當初這個決定相當大膽，畢竟人生到了50歲，還沒有勇氣為自己而活，多少會質疑未來是否還有機會。

田鴻魁表2023年3月飛往東京，跑了首場海外馬拉松後，不僅實踐生病時對自己的承諾，也逐漸被其他人注意到，獲邀至許多地方分享經驗，他指出長達6年時間，沒有主動聯繫任何電視台給予工作機會，正是因為學會願意放下，才讓視野更寬廣，對人生有另一層面的了解，同時明白到不用一輩子當體育主播，也不用隸屬任何一家公司。

田鴻魁坦言事隔6年後，反倒抱持感激的心，感謝把自己裁掉的公司，沒有當年痛徹心扉的教訓跟打擊，不會造就銅牆鐵壁般心智的自己，接著疑似向吳安琪喊話：「不要怨懟，不要懼怕，因為我們的第二人生才正要開始」。

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