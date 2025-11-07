TVBS在COP30！ 峰會提早登場 各國元首如在「工地」開會

TVBS前進巴西COP30，結果發現會場還在施工中。(圖／朱光弘攝)

今年聯合國氣候峰會COP30，在巴西登場，TVBS採訪團隊的許岱軒和朱光弘，已經抵達現場。這次氣候峰會，美國並未派出代表團參與；倒是我國友邦「史瓦帝尼」，呼籲大會應該接納臺灣，共同對抗氣候變遷。只是因為今年的峰會，提早一週舉行，所以場館內部就像個工地，還沒完工驗收。

今年的聯合國氣候峰會COP30在巴西亞馬遜地區舉辦，這是此類峰會首次移師至此重要生態區域。英國首相施凱爾和威廉王儲率團出席，展現歐洲國家對此次會議的重視。法國總統馬克洪也到場參與，還與哥倫比亞總統合影留念。在全體大會上，史瓦帝尼王國總理戴羅素特別發言，強調全球社群應納入所有成員，尤其是被排除在外的國家，如中華民國台灣。

儘管峰會邀請了多國元首參與，會場準備工作卻明顯落後。TVBS特派記者許岱軒在現場發現，會場周圍被圍幕圍起，宛如工地。各國家館仍在裝修中，木板散落現場，滅火器擺放在走道上而非館內，還能聽到發電機運作的轟隆聲。英國館的國旗才剛掛上，整體呈現未完工狀態。這些國家館原本是用來展示各國減碳努力成果的場所，但目前仍處於施工階段。

這次會議狀況不佳的原因是元首峰會提前舉行，而正式談判與場邊活動將在下週開始，因此會場「貝倫機庫」尚未完全準備就緒。巴西當地媒體表示，大型活動難免會遇到一些阻礙。今年COP30的重點議題是巴西提出的雨林永續基金（TFFF），各國是否願意提供資金支持仍有待觀察。這項議題的討論結果要等到下週COP正式開幕後，透過談判才能得知。此次峰會不僅是討論氣候變遷的重要場合，也是巴西展現保護亞馬遜雨林決心的重要機會。

