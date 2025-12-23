TVBS基隆市長民調！ 謝國樑48%、童子瑋33%

基隆市長謝國樑。（圖／TVBS）

基隆市長選舉藍綠對決態勢已逐漸明朗，根據TVBS最新民調顯示，現任國民黨市長謝國樑若拚連任，將以48%的支持度領先民進黨可能人選、現任基隆市議會議長童子瑋的33%。謝國樑在40歲以上選民中支持度過半，施政滿意度近5成，他強調會繼續做好市政建設作為連任策略。童子瑋則表示，目前尚未獲得正式提名，所有民調僅供參考，不會影響他爭取市民認同的決心。

基隆市長謝國樑。（圖／TVBS）

這場2026年基隆市長選舉的對決態勢已經逐漸明朗化。TVBS的民調結果顯示，謝國樑若參選連任，將以48%的支持度勝過童子瑋的33%，雙方差距達15個百分點。進一步交叉分析發現，在40歲以下的年輕選民中，童子瑋的支持度較高，但謝國樑在40歲以上選民群體中支持度過半，特別在60歲以上的選民中，兩人差距更擴大至三成。

基隆市議會議長童子瑋。（圖／TVBS）

在中立選民群體中，37%支持謝國樑，21%支持童子瑋，但仍有超過4成的選民尚未決定支持對象。面對民調結果，童子瑋表示，由於他尚未獲得正式提名，目前的民調僅供參考，不會影響他繼續爭取市民認同與服務市民的決心。他強調會在現有崗位上繼續為市民努力。基隆立委林沛祥則認為，選舉不能大意，謝國樑市長仍需小心謹慎，好好把市政做好，希望在2026年11月28日能夠成功連任。對此，謝國樑發表聲明表示，把市政做好就是最好的連任策略，他會繼續努力做好市政建設。

TVBS基隆市長民調。（圖／TVBS）

謝國樑上任三年來，施政滿意度高於不滿意度14%，在今年11月的自來水汙染處理上，市民滿意度也達到4成。謝國樑出席基北北桃交通平台會議時表示，基隆很重視行人相關議題，他希望打造更好的生活圈，讓市民有感，而這也反映在民調數據上。

基隆市議員鄭文婷則表示，一旦童子瑋真正被民進黨中央提名後，再次進行民調的結果可能會有所不同。隨著藍綠陣營選戰定位，2026年基隆市長選舉的戰火已然點燃。

