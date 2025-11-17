TVBS實地考察！ 美消費信心腰斬 經濟陷入「數據迷霧」

美國11月消費者信心指數持續下跌，市場也降低預期聯準會12月降息。（圖／朱光弘攝）

美國總統川普實施的「對等關稅」已經上路半年，TVBS採訪團隊前往洛杉磯，實地考察這波關稅漲價潮，在咖啡、水果和賣場商品價格上都有明顯漲幅，美國11月消費者信心指數，連續第四個月下跌，市場預期12月降息的機率，也因為政府關門多天，聯準會缺少參考數據，期望不到5成。

美國總統川普於11月14日發布行政命令，取消咖啡、牛肉、香蕉等多種食品雜貨的進口關稅，這是自今年4月實施對等關稅以來的最大讓步。根據TVBS採訪團隊在洛杉磯的觀察，關稅政策實施半年多來已導致物價明顯上漲，咖啡價格從7美元漲至8或9美元，香蕉價格一年內上漲7%，民眾消費力受到影響。美國密西根大學統計顯示，11月消費者信心指數跌至50.3，創下歷史第二低點，顯示高物價已引發民怨。

在洛杉磯的咖啡店，顧客表示自己搬來時一杯咖啡約7美元，現在已漲至8或9美元，因此開始減少消費。熟食攤業者也透露因應物價上漲，已調整價格約2%。TVBS特派記者許岱軒實際走訪當地市場發現，大部分從中南美洲國家如哥倫比亞進口的香蕉，平均每公斤價格約台幣80至90元，近一年來在美國已上漲7%。在連鎖賣場中，一包巧克力售價高達台幣四、五百元，購買兩包就需花費近台幣1000元。

川普政府先前多次聲稱關稅不會影響零售價格，但面對記者質疑時，川普改口表示他從未說過完全不會影響，而是「有些情況下可能會」。白宮經濟顧問Kevin Hassett則認為那些商品價格上漲不一定是因為關稅，但也承認由於取消關稅後，進入美國的商品供應量將增加，價格會下降。

TVBS特派記者許岱軒觀察到，連鎖賣場貨架上的價格標籤已開始調整，一包知名品牌的12盎司咖啡豆從原本近台幣600元降至450元。儘管如此，CNN報導分析指出，即使關稅降低，美國大型連鎖咖啡價格可能仍不會調降，因為咖啡對美國人而言幾乎是生活必需品，價格上漲不會影響核心客群。

外界推測川普迅速削減關稅以降低物價，可能是擔心高物價危及共和黨候選人明年國會選情。CNN資深記者Matt Egan指出，由於政府關門長達43天，10月的通膨報告可能永遠無法公布，就業報告也可能不完整，導致聯準會失去參考依據。市場預期12月降息的機率已從9月以來首度跌破五成，僅剩44.36%，美國經濟前景陷入「數據迷霧」，市場期待降息卻也只能「霧裡看花」。

