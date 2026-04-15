TVBS新聞台若易主變綠媒？郭正亮大膽預言這結果

TVBS近來因裁員事件引來風波。（圖／中時資料照）

TVBS新聞台近日裁員消息成為焦點，包括駐地記者、攝影團隊、工程技術出現縮編，連主播台也列入裁員單位，資深主播吳安琪證實離開主播台，外界傳言是因為TVBS新聞要出售賣個好價錢。對此，有民眾好奇TVBS真的會易主、變成親綠媒體嗎？前立委郭正亮直言，民進黨如果要用外圍的力量，把TVBS新聞吃掉，坦白講會引起很大的紛爭。

TVBS新聞自去年起陸續進行組織精簡人事作業，今年初再啟動一波人力調整，累計影響人數達上百人，外傳目的就是要在出售前讓財報數字好看，市場也一度盛傳包括中信、富邦兩大集團有意接手。不過TVBS總經理昨（14）日晚間發出內部信件，表示「公司現在及可預見的未來，從沒有出售經營權的規劃」。

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不過對於市場盛傳TVBS新聞台有意以百億元出售，有網友在網路節目《亮話天下》中提問「你覺得TVBS現在會易主嗎？」郭正亮指出，目前傳出有幾家在出價，不過根據他的了解，目前檯面上傳出的中信跟富邦，應該都不是真的。郭正亮表示，他知道的是還有另外兩家想要買下TVBS，不過那個價錢不會太少。其中有一家就是台鋼集團，也就是台灣鋼鐵。

郭正亮表示，因為台灣鋼鐵它的背景，跟新潮流大老吳乃仁家族有點關係，所以有人當然會擔心，新潮流的力量會被介入TVBS的收購案。不過他指出，台鋼並不是一家很大的公司，它有沒有足夠的財力來收購TVBS，要打個問號。郭正亮說台鋼目前有兩個網路媒體，一個是民報，民報本來就綠的；那還有另外一個是菱傳媒，菱傳媒（編按：2023年10月被台鋼集團收購，2025年因涉入黃國昌跟蹤集團案9月30日停刊）大概很少人知道。不過基本上這兩個媒體，都是對綠營比較友善，所以才會引起注目。

郭正亮認為，這件事沒有那麼容易，因為像TVBS新聞這麼大的電視台，你說民進黨如果要用外圍的力量，就要這樣把人家吃掉，這個坦白講，也會引起很大的紛爭。對此網友回應：「電視全綠蛙天下了，愚民化更嚴重了」、「民進黨執政，早晚都要變色」、「小吃店都能進快篩，裝修公司可以標軍火，接下來會不會是飲料店吃下TVBS」、「 已經快五年沒看台灣的電視台節目，全部綠化也無所謂」、「這台早就有綠化頃向兩三年了，跟東森走同路線兩面賺流量」、「當初要國民黨黨政軍退出媒體，結果民進黨自己掌控媒體」。

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