TVBS最新民調蔣萬安穩坐第一！但年輕人支持度「輸王世堅17％」

2026台北市長選戰尚未正式開跑，但藍綠人選與布局已備受關注。TVBS民調中心今（8）日公布最新數據，現任市長蔣萬安在所有對比組合中均大幅領先民進黨潛在人選，包括王世堅、吳怡農、沈伯洋、鄭麗君與林右昌。其中，又以王世堅落後幅度最小（55％比31％），但仍相距24個百分點；若蔣對決林右昌，差距更拉大至46個百分點，是所有組合中最大差距。值得注意的是，在20至29歲民眾中，王世堅支持度超越蔣萬安。

根據TVBS今日的民調顯示，不論民進黨最終選擇何人出征，藍綠差距始終顯著，顯示蔣萬安在首都之爭中暫時佔有強勢地位。

王世堅支持度上升 20至29歲年輕族群逆轉領先蔣萬安

在蔣萬安與王世堅的對比中，蔣獲得55％支持、王為31％，未決定者占14％。與去年12月調查相比，蔣萬安微減1個百分點、王世堅增加4個百分點，差距縮至24％。

值得注意的是，20至29歲民眾中，王世堅支持度上升至48％，首次超越蔣萬安的31％；不過30歲以上年齡層，蔣萬安仍全面領先，支持度皆突破五成。

40至49歲、60歲以上民眾對蔣的支持甚至超過六成，遠勝王的兩至三成；50至59歲族群中，蔣萬安下降至56％，王世堅則上升至34％，差距略縮。30至39歲民眾也呈現趨勢收斂，蔣下降至51％，王上升至40％。

民眾黨支持者「小草」傾向明顯 67％挺蔣、29％挺王

政黨傾向部分，民進黨支持者有69％挺王世堅，僅16％支持蔣萬安；國民黨認同者則呈現高度集中，有94％支持蔣。

在民眾黨支持者中，「小草」有67％傾向蔣萬安，支持王世堅的比例上升至29％，較過去調查增加將近一成。

至於中立選民，雖然蔣萬安支持度減少8％、王世堅增加15％，但蔣仍以44％比28％保持領先，另有28％尚未表態。

吳怡農、鄭麗君、沈伯洋、林右昌皆大幅落後

TVBS同時公布其他四組藍綠對決結果，蔣萬安均保持明顯優勢：

吳怡農 vs 蔣萬安：61％比24％，差距37％

鄭麗君 vs 蔣萬安：62％比24％，差距38％

沈伯洋 vs 蔣萬安：64％比22％，差距42％

林右昌 vs 蔣萬安：65％比19％，差距46％

民調整體顯示，即便綠營尚未定於一尊，所有潛在參選人目前都難撼動蔣萬安的連任優勢。民進黨最終徵召誰出馬，恐將成為左右綠營能否「縮小差距」的關鍵。

本次調查是TVBS民意調查中心於114年11月27日至12月4日晚間18：30至22：00進行的調查，共接觸1,256位20歲以上台北市民，其中拒訪為250位，拒訪率為19.9%，最後成功訪問有效樣本1,006位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。原始問卷及詳細交叉表請上網：www.tvbs.com.tw/poll-center

