TVBS民調僅小輸賴瑞隆 柯志恩：與團隊觀察趨勢相近

柯志恩表示會尊重與參考民調數據進行調整及加強，爭取更多民眾認同。 圖：柯志恩辦公室／提供

[Newtalk新聞] 2026高雄市長選舉競爭白熱化，民進黨參與黨內初選的有立委邱議瑩、賴瑞隆、林岱樺、許智傑 4 人，國民黨目前則是立委柯志恩定於一尊；據TVBS媒體今（1）日公布的最新民調顯示，柯志恩支持度與民進黨潛在對手相比，僅小輸民進黨立委賴瑞隆 1 人。對此柯志恩回應，會尊重與參考民調數據，T台民調與團隊觀察的趨勢相近，會根據民調細項進行調整及加強，爭取更多民眾認同。

根據《TVBS》指出，若民進黨推派賴瑞隆參選高雄市⾧與柯志恩對決，賴支持度為 42%，較今年一月略升 1%，柯則為 40%，略減 1%，已在±3%的誤差範圍內；另 19% 未決定，兩人呈現勢均力敵情況。如果民進黨由許智傑對決柯志恩，柯支持度 42%，與今年九月調查時相當，許的支持度則略降至 35%，雙方差距拉大至 7 個百分點，另外 22% 未決定。

廣告 廣告

如果民進黨推派邱議瑩參選高雄市⾧對上柯志恩，柯支持度略減至 43%，邱議瑩的支持度也略減至 35%，雙方差距維持 8 個百分點，另外 21% 未決定。如果民進黨由林岱樺出馬與柯志恩對壘，柯支持度略降 2% 至 40%，林的支持度也略減為 30%，雙方差距增至 10 個百分點，另外 29% 未決定。

柯志恩回應，任何民調都會尊重，合理的民調也會參考，TVBS所公布的民調，相較於前兩天「上報」所公布的民調，跟團隊觀察到的趨勢是比較趨於一致的，且 TVBS 民調是長期追蹤與調查，可以透過這次民調跟上次民調來對比，提供團隊未來的參考，團隊也會根據民調內的細項，需要與民眾加強及溝通都會做調整，希望能贏得更多民眾的認同。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

跨派系齊聚首場大造勢 邱議瑩：準備好接棒陳其邁！

林岱樺喊出「長女持家」 千名姐妹相挺成立「女力後援會」