TVBS民調支持度破六成 張善政：民眾眼睛雪亮，2026年會選出最好的桃市長





TVBS所公布的民調中，桃園市長張善政支持度突破六成，而張善政對比民進黨2026年桃園市長可能候選人包括何志偉、王義川、黃世杰的民調又呈現大幅領先。張善政15日出席記者會受訪時，除了謝謝市民的支持之外，也強調「我想我們執政到目前為止，三年成果慢慢顯現，但是我們也還有很多要改進的空間，所以不會以這個民調自滿，我們會繼續努力」。

有關民進黨會提名何人參選2026年桃園市長，張善政說，我沒有在意民進黨會推出什麼樣候選人，只要我們自己把事情做好，我相信市民的眼睛是雪亮的，自然會選一個最好的市長。

更多新聞推薦

● 卓榮泰不副署藍白再修版「財劃法」 張善政：希望政院能夠尊重民意