TVBS民調謝龍介支持度領先林俊憲 對決陳亭妃暫時落後13%

TVBS最新民調顯示，藍綠陣營在台南市長選情，似乎已經出現板塊挪移的跡象。（圖：臉書合成）

TVBS民調中心今（24）日公布最新民調，若是民進黨立委陳亭妃對決國民黨立委謝龍介，陳亭妃支持度47%勝過謝龍介34%，領先幅度擴大至13個百分點。若是民進黨立委林俊憲對決謝龍介，謝龍介支持度較今年二月略減3個百分點至41%，林俊憲支持度增加6個百分點至38%，雙方差距減少至3個百分點，另外有21%未決定。

2026台南市長選戰競爭激烈，民進黨方面為陳亭妃、林俊憲爭取提名，國民黨方面除了謝龍介呼聲極高，前立委陳以信也已表態投入初選。根據TVBS民調，「若民進黨推派陳亭妃參選，與國民黨謝龍介對決」，陳亭妃支持度為47%，與今年九月的調查相較，回升6個百分點，謝龍介支持度為34%，略減2個百分點，另外19%未決定，雙方差距由5個百分點增加至13個百分點。

TVBS公布「2026台南市長可能人選民調」。（圖：TVBS民調提供）

進一步交叉分析，在年齡方面，50-59歲市民支持陳亭妃比例最高為53%，與九月調查相較大幅上升17 個百分點，39%支持謝龍介，減少 6 個百分點；在30-39歲、40-49 歲、60歲以上市民，皆有49%支持陳亭妃，支持謝龍介的比例在三成五以下；但在20-29歲支持陳亭妃的比例最低為28%，較九月調查相減少近一成，低於支持謝龍介的39%。

地區方面，安南中西地區民眾，支持陳亭妃比例最高有54%，與支持謝龍介的33%相差兩成以上；新營白河及麻豆佳里地區支持陳亭妃比例約五成，支持謝龍介分別為38%及32%，永康仁德地區民眾支持陳亭妃比例略增至42%，支持謝龍介比例下滑8 個百分點至31%；安屏東南地區支持陳亭妃比例轉為高於謝龍介（41%：37%），支持陳亭妃比例較上一次調查增加一成，支持謝龍介的比例下滑7個百分點。

政黨傾向方面，民進黨認同者有82%支持陳亭妃，國民黨認同者有83%支持謝龍介；民眾黨認同者有59%支持謝龍介，高於29%支持的陳亭妃；中立選民則是34%支持陳亭妃，高於支持謝龍介的26%，TVBS民調也調查「如果民進黨推派立法委員林俊憲參選台南市長，與國民黨的謝龍介對決」，謝龍介支持度較今年二月略減3個百分點至41%，林俊憲支持度則增加6個百分點至38%，另外有21%未決定。

民調詢問，如果國民黨是推派前立法委員陳以信參選台南市長，與民進黨的陳亭妃競選，結果顯示，陳亭妃支持度為60%，明顯高於陳以信的13%，雙方差距達 47個百分點，另外有26%未決定。若是國民黨陳以信與民進黨林俊憲對決，調查結果顯示，有45%台南市民支持民進黨林俊憲，陳以信支持度則為20%，雙方差距25個百分點，另外有35%未決定。

此外。民調指出，調查結果顯示，台南市民對黃偉哲擔任市長以來的施政表現，有47%表示滿意，較9月丹娜絲颱風後的42%回升5個百分點，不滿意比例為34%，減少 7個百分點，另外有19%的市民沒有意見。黃偉哲市長施政滿意度雖然較9 月份回升，但仍低於113年12月連任兩年時的56%及今年2月時的50%。

本次調查是TVBS民意調查中心於11月17日至20日晚間6點半至10點進行的調查，共接觸1241位20歲以上台南市民，其中拒訪為228位，拒訪率為18.4%，最後成功訪問有效樣本1013位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內 抽樣方委採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理，調查經費來源為TVBS。