TVBS民調／台中市長選戰江啟臣支持度領先何欣純 楊瓊瓔僅贏兩個百分點

2026年底台中市長選舉，民進黨已確定由立委何欣純參選，國民黨人選則未定，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔皆有意爭取黨內提名參選。據TVBS今天（23日）公布的最新民調，若國民黨推派江啟臣參選，江啟臣以46%領先何欣純15個百分點；若國民黨由楊瓊瓔出戰，則以36%略高於何欣純34%，雙方差距僅2個百分點。至於江啟臣及楊瓊瓔黨內互比，民調顯示江啟臣獲54%支持，楊瓊瓔則有20%。

2026年底地方縣市大選，民進黨已確定由立委何欣純出戰2026台中市長，國民黨人選則未定，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔皆有意爭取黨內提名參選。（左圖取自何欣純Facebook、中圖為中央社資料照、右圖取自楊瓊瓔Facebook）

TVBS今天公布台中市長選戰最新民調，根據民調數據顯示，若由國民黨江啟臣與民進黨何欣純對決，有46%台中市民支持江啟臣擔任台中市長，31%支持何欣純，兩人差距由去年一月調查的24個百分點減為15個百分點，另外23%沒有決定。若國民黨由楊瓊瓔出戰，楊瓊瓔支持度為36%，略高於何欣純34%，雙方差距僅兩個百分點。

年底台中市長選舉，國民黨人選未定，立法院副院長江啟臣是可能人選。（圖取自江啟臣Facebook）

進一步交叉分析顯示，20至29歲年輕選民，支持何欣純的比例由去年一月的22%大幅增加至44%，支持江啟臣的比例則略減至35%，何欣純的支持度高於江啟臣；30至39歲選民支持何欣純的比例提升至41%，轉為略高於江啟臣的39%；其他年齡層民眾支持江啟臣的比例皆顯顯高於何欣純。地區方面，豐原潭子地區支持江啟臣的比例下滑17個百分點，支持何欣純的比例提升13個百分點，但江啟臣仍以44%領先何欣純32%。

2026年底台中市長選舉，民進黨已確定由立委何欣純參選。（圖取自何欣純Facebook）

若國民黨推派楊瓊瓔參選，楊瓊瓔支持度與1月調查結果相較，略降1個百分點，為36%，何欣純支持度則略增1個百分點至34%，雙方差距縮小至兩個百分點，支持度相當，另外30%未決定。

年底台中市長選舉，國民黨人選未定，立委楊瓊瓔是可能人選。（圖取自楊瓊瓔Facebook）

對於國民黨有意參選台中市長的江啟臣和楊瓊瓔兩位人選中，比較可能投票支持哪一位，結果顯示，江啟臣獲得54%台中市民支持，楊瓊瓔則有20%台中市民表態支持，另外26%沒有表示意見。

另外，在政黨傾向方面，民進黨認同者支持何欣純的比例由57%大幅提升至85%；國民黨認同者有88%支持江啟臣；民眾黨認同者有75%支持江啟臣，僅11%支持何欣純。

至於中立選民部分，支持江啟臣比例減少一成至30%，但仍高於支持何欣純的19%，另外有51%沒有表示意見。

這次調查是TVBS民意調查中心於115年1月19日至22日晚間6時30分至10時進行調查，共接觸1242位20歲以上台中市民，其中拒訪為205位，拒訪率為16.5%，最後成功訪問有效樣本1037位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。

抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。