TVBS民調／新北市長選戰若藍白合 李四川贏蘇巧慧 黃國昌、劉和然都輸
年底新北市長選舉，民進黨已確定徵召立法委員蘇巧慧參選，國民黨人選則未定，台北市副市長李四川，以及新北市副市長劉和然皆是可能人選。此外，民眾黨主席黃國昌已表態參選新北市長，是否藍白合受到關注。據TVBS今天（20日）公布的最新民調，若確定藍白合，共同推派台北市副市長李四川，李四川以47%，領先民進黨參選人蘇巧慧15個百分點，但若推派新北市副市長劉和然或民眾黨主席黃國昌，則分別落後蘇巧慧9個百分點及6個百分點。
TVBS今天公布新北市長選戰最新民調，根據民調數據顯示，若藍白合推出李四川，李四川47%勝過蘇巧慧32%，有20%沒意見。進一步交叉分析顯示，20至29歲年輕族群有41%支持蘇巧慧，高於李四川的34%，但30歲以上市民支持李四川比例皆高於蘇巧慧。而板橋地區民眾對蘇巧慧的支持度最高43%，高於支持李四川的40%，其他地區支持李四川的比例皆高於蘇巧慧。
如果藍白共同推派黃國昌，與蘇巧慧對決，則蘇巧慧支持度為39%，高於黃國昌的33%，雙方差距6個百分點，有28%未決定。若改派劉和然，則蘇巧慧支持度為38%，劉和然的支持度為29%，兩人差距9個百分點，有33%未決定。
由於藍白合作方式未定，如果國民黨與民眾黨採用三位有意參選人同台競爭提名的方式，調查顯示，在李四川、劉和然、黃國昌三位人選中，44%新北市民支持李四川擔任新北市長，18%支持黃國昌，7%支持劉和然，另外32%民眾沒有表示意見。李四川在三位藍白可能人選中支持度明顯領先。
另外，在政黨傾向方面，民進黨認同者有77%支持蘇巧慧；國民黨認同者有90%支持李四川；民眾黨認同者有74%支持李四川。
至於在中立選民部分，有37%支持李四川，高於20%支持蘇巧慧，但有43%表示尚未決定。
這次調查是TVBS民意調查中心於115年1月6日至16日晚間6時30分至10時進行的調查，共接觸1216位20歲以上新北市民，其中拒訪為219位，拒訪率為18.0%，最後成功訪問有效樣本997位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後四碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。
