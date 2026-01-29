TVBS民調／蔣萬安台北市長選舉民調支持度 大幅領先王世堅、鄭麗君三成以上
TVBS民調中心今天（29日）公布最新2026年台北市長可能人選民調，其中針對現任台北市長蔣萬安施政滿意度，有63%感到滿意，是歷次高點。另外，根據民調，無論民進黨推派立委王世堅或行政院副院長鄭麗君參選，與國民黨的現任市長蔣萬安對決，蔣萬安的支持度皆大幅領先三成以上。
2026年台北市長選舉，民進黨人選還未底定，外界關注將推派誰與現任市長蔣萬安對決。除了持續被點名的立法委員王世堅，日前台美關稅談判結果降至15%，代表台灣與美方談判的行政院副院長鄭麗君，也被視為熱門人選。
根據民調顯示，如果民進黨推派鄭麗君與蔣萬安角逐台北市長，蔣萬安支持度維持62%，鄭麗君的支持度為25%；若民進黨推派王世堅參選台北市長，蔣萬安支持度60%、王世堅支持度27%。其中值得注意的是，20至29歲年輕族群有54%表示支持蔣萬安，較去年12月調查大幅增加23個百分點，支持王世堅的比例則下降一成至38%，對蔣萬安支持度轉為高於王世堅。
根據民調進一步分析台北各地區民眾對蔣萬安支持度，皆高於王世堅。中正、萬華與士林北投民眾對蔣萬安支持度皆為51%，對王世堅支持度約三成五，其中，士林北投對蔣萬安支持度少7個百分點，對王世堅支持度增4個百分點，但兩人支持度仍差距一成五，中山大同與內湖南港對蔣萬安支持度在六成上下，對王世堅支持度約兩成五，松山信義及大安文山，支持蔣萬安的比例則皆超過六成五，支持王世堅的比例則低於兩成五。
另外，根據民調也發現在鄭麗君代表台美關稅談判降至15%後，台北市民對市長蔣萬安的施政表現，仍有63%台北市民表示滿意，其中27%非常滿意，36%還算滿意。相較蔣萬安就任一年49%滿意度，以及就任兩年拿到54%，與近三年時的59%，本次升了4個百分點，是歷次調查高點；不滿意的比例略增3個百分點至22%，13%不太滿意，9%很不滿意，15%沒有表示意見。
民調結果顯示，如果民進黨推派鄭麗君與蔣萬安對決，蔣萬安支持度維持62%，鄭麗君的支持度為25%，略增1個百分點，雙方差距37個百分點，變化不大。顯示台美關稅談判成果，目前對拉抬鄭麗君參選台北市長的聲勢沒有明顯影響。
本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月23日至1月28日晚間6時30分至晚間10時進行調 查，共接觸1124位20歲以上台北市民，其中拒訪為115位，拒訪率為10.2%，最後成功訪問有 效樣本1009位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後4碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。
其他人也在看
女星懷孕9月「子宮破裂」送醫搶救...寶寶胎死腹中 她爆哭懇求1事
泰國演藝圈夫妻檔Louis Scott、Noon Ramida（Noon）結婚多年，好不容易迎來首胎，怎料卻在孩子臨盆前夕，發生子宮破裂的悲劇，最終孩子沒能救回，讓夫妻二人悲痛不已。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 44 分鐘前 ・ 發表留言
台北市長選戰最新民調「年輕族群轉向」！蔣萬安大贏王世堅
根據《TVBS民調中心》今天(29日)公布的最新台北市長選戰民調，國民黨現任台北市長蔣萬安的支持度皆大幅領先民進黨的立委王世堅或行政院副院長鄭麗君。其中20-29歲年輕族群有54%表示支持蔣萬安，38%支持王世堅，顯示年輕族群對蔣萬安支持度高於王世堅。中時新聞網 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
民進黨新北議員擬提34人 新莊、土樹三鶯競爭激烈
（中央社記者曹亞沿新北29日電）民進黨今天公布新北市議員提名名額，11選區將提名34人。地方人士分析，第3選區新莊與第8選區土樹三鶯競爭激烈，除現任拚連任外也有多名新人表態爭搶，可能進入民調初選階段。中央社 ・ 40 分鐘前 ・ 發表留言
台北人快把握！政府「3000元補助」數量有限 非低收也能辦
許多人在冬天會使用燃氣設備，台北市消防局提醒，使用瓦斯爐、瓦斯熱水器等設備，通風不良可能導致一氧化碳中毒；特別點名熱水器，若為燃氣式，應裝設在開放空間，北市府發錢補助「熱水器更換或遷移」，像鄰家消防局提出申請後，經人員評估有一氧化碳中毒潛勢即可申請，低收入戶市民補助6000、一般戶也可領3000，細節可至熱水器補助專區確認。三立新聞網 setn.com ・ 25 分鐘前 ・ 發表留言
川普又TACO了！ 改口將與南韓共同尋找「經貿解決方案」
美國總統川普先前不滿南韓國會遲遲未通過美韓貿易協定，26日才在社群平台揚言，對南韓關稅將從15%調高到25%，不料還不到一天，川普就改口說「要與南韓一起尋找解決方案」。外界諷刺川普又臨陣退縮「TACO中廣新聞網 ・ 10 小時前 ・ 81則留言
又來亂！中共再發動「聯合戰備警巡」 19共機搜擾台海周邊海域
即時中心／徐子為報導國防部今（29）日表示，自1529時起，陸續偵獲中共殲-10、殲-16、空警-500等各型主、輔戰機及無人機計19架次出海，其中14架次逾越中線及其延伸線，進入我北部、中部及西南空域，配合共艦，假所謂「聯合戰備警巡」之名，對我周邊空、海域進行騷擾。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。民視 ・ 43 分鐘前 ・ 3則留言
提陳菊29歲寫給台灣的遺書 苦苓感嘆：真不知國賊何日可除？
陳菊因健康問題請辭監察院長，總統府昨（28）日發布總統令，宣布監察院監察委員並為院長兼國家人權委員會主任委員陳菊業已請辭，予以免職，此令自2月1日生效。此消息曝光引發熱議，作家苦苓今（29）日於臉書粉專po文，提到當時才29歲的陳菊被軍事法庭求處死刑，她在𤠒中寫下「給台灣的遺書」，苦苓也感嘆直呼，「民主前輩奉獻一生，台灣命運仍然岌岌可危，真不知國賊何日可除？」鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 27則留言
「川普帳戶」7月上線 新生兒獲3.1萬元投資基金 妮姬米娜斯力挺 自稱總統頭號粉絲
美國總統川普1月28日在華府宣布，兒童信託基金「川普帳戶」（Trump Accounts）將於7月4日正式上線。政府將為所有2025年至2028年間出生的孩童，在投資帳戶中存入1000美元（約新台幣3.1萬元）。這筆資金將投資於低成本指數型基金，並採取遞延課稅方式，待提領時再繳納所得稅，預估將有約2500萬戶家庭受惠。為了宣傳這項政策，川普還特別邀請饒舌歌手妮姬米娜（Nicki Minaj）現身站台。她身穿淺色毛絨大衣，在一眾深色西裝、套裝人士之間格外顯眼，並稱自己是總統的「頭號粉絲」，表示不會受到外界仇恨與批評的影響。期中選舉前夕，共和黨希望藉由川普帳戶政策，吸引更多跨黨派選民支持。官方指出，目前已有超過50萬個家庭完成登記，在未投入任何額外資金的情況下，孩子年滿18歲時，帳戶金額預估可達5800美元（約新台幣18.1萬元）。白宮也表示，若家長選擇加碼投資，每年最高可投入5000美元（約新台幣15.7萬元），孩子年滿28歲時，帳戶資產最高可累積至110萬美元（約新台幣3450萬元）；不過分析師評估，實際金額可能約落在70萬美元（約新台幣2200萬元）左右。先前已有企業家率先表態支持，例如戴爾科技（Dell Technologies）執行長戴爾（Michael Dell），已宣布為此政策捐出62.5億美元（約新台幣1956億元），包括Visa、IBM在內的多家大型企業，也宣布將為員工子女的帳戶加碼投資。Yahoo國際通 ・ 8 小時前 ・ 5則留言
25年綠營總召遇挑戰！蔡其昌登記參選 柯建銘回應曝光
首次上稿：01/29 16:59更新時間：01/29 17:23即時中心／顏一軒、謝宛錚報導立法院第11屆第5會期即將在2月24日開議，民進黨立法院黨團幹部任期將在1月底屆滿，現任總召柯建銘23日證實，他會去登記。不過，擔任長達25年總召的柯建銘這次遭遇挑戰，綠委蔡其昌表態也會站出來登記。對此，柯建銘稍早在朝野協商後被問及此事時簡短回應，「一切照程序走，會進行協商，請大家繼續看，不用這麼急」。民視 ・ 2 小時前 ・ 25則留言
北一女教師退休年金、教職全沒了？傳區桂芝被開鍘 報告還原「統戰」始末
近年兩岸情勢緊張，國內政壇朝野對立氛圍加劇，除日前三讀的停砍公教年金案爭端不斷外，總預算、國防特別預算至今仍持續卡關。近日網路傳出「台灣教育界除瘤」的相關訊息，內容聲稱北一女國文老師區桂芝因配合中共統戰，被教育部開出懲處，撤銷其教職更追回年金。對此，事實查核平台「MyGoPen」對此發布調查報告還原事件真相。區桂芝2023年批評台灣的「108課綱」刪除了《......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 26則留言
砍土風舞老師凶嫌曾上門申冤 高大成驚曝這事：不然換我被殺
台中市35歲張姓男子今（29）日將李姓土風舞老師砍成重傷，行凶後闖入國道被撞斷腿。他案發前發4000字長文，自曝不滿種植大麻遭判刑，還嗆「人很多很好殺」。張男日前曾到法醫高大成的診所諮詢，希望替他平反冤屈，高大成以自己不是植物學專家捥拒。張嫌說話顛三倒四、積怨成仇，還透露為了「出名」想做件大事。自由時報 ・ 26 分鐘前 ・ 發表留言
直言大罷免「非民主常態」 游盈隆：長期反對這制度
綠委吳思瑤28日在立院問及境外勢力介選嚴重嗎？中選會主委被提名人游盈隆直言，「政府沒有找到非常多證據來證明」，引發熱議。藍偉葉元之則追問游對大罷免的看法，游盈隆直言大罷免非民主常態，是政治問題，甚至直言他長期反對國會議員層次存在罷免制。中時新聞網 ・ 49 分鐘前 ・ 2則留言
藍營擬修黨產條例 公民團體連署籲勿強行表決
（中央社記者郝雪卿台中29日電）對於國民黨立法委員提出的「政黨及其附隨組織不當取得財產條例」修正草案，台中市多個公民團體今天公布連署抗議結果，並呼籲藍白黨團，不要在最後一刻強行表決。中央社 ・ 32 分鐘前 ・ 發表留言
陳菊請辭獲准 她嗆生病還佔這麼久缺
[NOWnews今日新聞]監察院長陳菊2024年底於右腎發現有3.5公分腫瘤，開刀切除後，出院前一天又左腦血管栓塞，導致右下肢無力，請假超過1年，28日請辭獲准。「卡神」楊蕙如說，生病還佔了這麼久的缺...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前 ・ 9則留言
陳亭妃會黃偉哲 僅挺妃派陪同
民進黨立委陳亭妃參選台南市長，面臨黨內裂痕難癒合，她昨天出席消防設備捐贈活動後首次拜會市長黃偉哲，並短暫閉門會議，黃偉哲...聯合新聞網 ・ 1 天前 ・ 56則留言
歐洲議會出手了！高票通過報告挺台灣 強化「這領域」合作內容曝光
即時中心／黃于庭報導為遂行武力統一目的，中國未曾放棄以各手段恫嚇台灣，蠻橫行徑為國際社會所不容。歐洲議會本（1）月22日以高票通過「關於無人機及新型戰爭系統：歐盟需適應現今安全挑戰」報告案，呼籲歐盟強化與台灣在內的印太夥伴，在無人機科技及產業等安全與防衛的合作夥伴關係。我國外交部對此表達歡迎與肯定，並樂見台歐未來加強相關合作與交流。民視 ・ 1 天前 ・ 34則留言
獨家！賴清德鬆口願赴立院國情報告！前提是「這些」！
論壇中心／李佳穎報導賴清德總統去年提出1.25兆元預算國防特別條例，藍白今（27）日第十度在程序委員會又擋下不讓他付委。且在23日通過「賴清德總統赴立法院國情報告」公決案。對此，總統賴清德接受《台灣最前線》獨家專訪表態，「在不違憲且不針對特定議題的前提下，願到立院做國情報告」，並盼望「國會審預算是責任，在野黨不應拿來當談判籌碼」！另外，總統賴清德「這是我國有史以來，第一次在預算會期不審預算！」並對藍白語重心長喊話，若對《總預算》或《國防特別條例》不滿意，應盡快通過付委進入程序委員會，要刪凍或提修正動議、附帶決議都可以，而不是統統都不審查，「不要讓政黨利益超越國家利益」。原文出處：獨家！賴清德鬆口願有前提的赴立院國情報告！期盼藍白「別拿預算當籌碼」！ 更多民視新聞報導藍白10度聯手！立院程序委員會封殺國防特別條例藍營可進京？10度封殺國防預算 民進黨憂下一步擋台美關稅協議獨／從芒果吃到燒餅！ 賴清德揭關稅「15％不疊加」談判內幕民視影音 ・ 1 天前 ・ 12則留言
賴清德稱國會責任是監督審預算 民眾黨團：政府職責是依法執行已三讀法律
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導總統賴清德日前於專訪中稱「國會的責任就是監督、審預算，不可以拿來當籌碼，要求政府必須配合什麼；」民眾黨團今（28）日...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 43則留言
川普調高韓關稅至25%！外媒曝早有預警 背後原因竟是「這」
即時中心／温芸萱報導美國總統川普今（27）日發文表示，因南韓國會尚未批准美韓協議，美方將把汽車、木材、藥品等商品關稅從15%調升至25%，這則突如其來的消息，讓國際都震驚了。但據了解，早在兩週前，美駐韓使館就已向韓方官員發函，敦促落實去年11月簽署的聯合說明書承諾，包括保障美企平等經營、對美投資3500億美元及降低汽車關稅。分析認為，關稅調升意在警示南韓加速完成國會批准程序。民視 ・ 1 天前 ・ 5則留言
黨內初選之爭? 資深里長控賴苡任"九大罪狀"雙方互槓
政治中心／葉為襄、SNG 台北報導國民黨北投士林區議員選戰，爆出茶壺風暴。擬參選人賴苡任被曾參選議員的資深里長"許立丕"具名檢舉，洋洋灑灑列出九大罪狀，指控"賣黨"、害市黨部前主委黃呂錦茹遭羈押，應開除黨籍。但賴苡任自認坦蕩蕩，懷疑跟即將初選有關。國民黨發言人牛煦庭則強調，一切將由黨章和制度辦理。民視 ・ 14 小時前 ・ 發表留言